Xiaomi met à jour sa friteuse à air avec une capacité jamais atteinte.

La nouvelle Xiaomi Smart Air Fryer augmente sa capacité à 6,5 litres, devenant ainsi le modèle le plus grand de la marque chinoise à ce jour, car le précédent avait une capacité de 6 litres.

La nouvelle friteuse à air de Xiaomi est suffisamment grande pour rôtir un poulet entier

Si l’on considère un marché qui a gagné une énorme popularité ces deux dernières années, il s’agit des friteuses à air. Et dans ce segment, l’une des marques les plus remarquables est Xiaomi, car leurs Smart Air Fryer offrent un excellent rapport qualité-prix.

Le géant chinois est conscient que de nombreux utilisateurs renoncent à acheter une friteuse à air en raison de sa petite taille. C’est pourquoi Xiaomi vient de lancer sur le marché une nouvelle friteuse à air avec une plus grande capacité que les versions précédentes.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, toutes les informations

Xiaomi vient d’annoncer sur son site web officiel la Smart Air Fryer 6.5L, une nouvelle version de sa friteuse à air qui augmente sa capacité à 6,5 litres.

Ainsi, cette nouvelle Smart Fryer devient le modèle de plus grande capacité de la marque à ce jour, dépassant le précédent qui avait une capacité de 6 litres, vous permettant même de rôtir un poulet entier. De cette façon, cette nouvelle version de la Smart Air Fryer dépasse de deux litres le premier modèle de la série, qui a été mis à jour il y a quelques mois avec de nouvelles fonctionnalités.

Par ailleurs, cette nouvelle friteuse à air de Xiaomi est également équipée d’un plateau et d’une grille grâce auxquels vous pourrez cuisiner deux produits différents en même temps.

Outre sa plus grande capacité, cette nouvelle Smart Fryer dispose d’ un nouveau système de production de chaleur à 360 degrés qui permet une cuisson uniforme des aliments, d’une nouvelle fonction dégraissante qui élimine l’excès de graisse et d’huile des aliments, et d’un nouveau mode de maintien de la chaleur qui est capable de maintenir automatiquement les plats chauds après leur cuisson.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités de la Xiaomi Smart Fryer 6.5L, il convient de mentionner qu’elle dispose d’ , d’un pratique écran LCD à partir duquel vous pouvez configurer la cuisson et d’une commande intelligente qui vous permet de programmer des recettes jusqu’à 24 heures à l’avance à la fois depuis ce panneau et depuis l’application mobile.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L : disponibilité et prix

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas révélé la disponibilité ni le prix officiel de la nouvelle Smart Air Fryer 6.5L, mais ce que nous savons, c’est qu’elle sera disponible en deux couleurs : blanc et noir.

En ce qui concerne le prix de lancement en France de cette nouvelle friteuse à air de Xiaomi, tout semble indiquer qu’il se situera autour de 130 euros, un prix qui pourrait faire de ce produit l’un des best-sellers de 2023.

