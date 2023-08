Voici les iPad et iPhone les plus puissants en ce moment.

Le processeur M2 domine le classement des iPhone et iPad les plus puissants d’AnTuTu.

Voici les iPad et iPhone les plus puissants d’Apple

La plateforme AnTuTu a récemment publié le classement des iPad et iPhone les plus puissants actuellement. Ce site web est très utile pour connaître de manière claire et rapide la puissance de notre smartphone, mais de temps en temps, il publie également la liste des appareils les plus puissants du marché, dans ce cas, une liste qui se concentre uniquement sur les iPhone et iPad.

Dans le classement des iPhone et iPad les plus puissants d’AnTuTu, ce sont les puces Apple Silicon qui se distinguent au-dessus des processeurs de la série A. Cela indique, comme on peut l’imaginer, que les iPad occupent les premières places, car il existe déjà des modèles avec le processeur M1, ainsi que le processeur M2, qui sont également présents sur les Mac.

Les processeurs Apple Silicon démontrent leur puissance

En première position, nous trouvons l’iPad Pro de sixième génération dans sa variante 12.9 pouces, qui dispose d’un processeur M2 d’Apple. Son score de 1 389 538 points en réalité le leader du classement et l’appareil le plus puissant de la société en ce qui concerne l’iPad et l’iPhone. En revanche, la deuxième place est occupée par l’iPad Pro de 11 pouces, équipé du même processeur, qui a obtenu un score de 1 279 375 points. Enfin, pour compléter le podium, on retrouve l’iPad Pro de cinquième génération avec un score de 1 199 048 points et un processeur M1.

Dans la deuxième partie de la liste, les iPhone et leurs processeurs de la série A font leur apparition. À la sixième place, on trouve l’iPhone 14 Pro et son processeur A16 Bionic qui a obtenu un score de 935 157 points, ce qui en réalité le smartphone le plus puissant d’Apple selon AnTuTu. Cependant, il est suivi de près par l’iPhone 14 Pro Max et son score de 930 994 points.

Enfin, les dernières places reviennent à l’iPhone 13 Pro Max, avec son processeur A15 Bionic et un score de 840 483 points, suivi de près par l’iPhone 13 Pro et son score de 828 496 points. En dernière position, on trouve l’iPhone 14, avec un processeur A15 Bionic et un score de 811 658 points.

La liste des iPhone et iPad les plus puissants nous montre le bon travail réalisé par la société avec ses processeurs de la série M, étant donné que les appareils en tête de liste sont les iPad Pro, qui disposent des puces M1 et M2. Il reste à voir comment les iPhone 15 Pro se positionneront, qui devraient probablement être équipés d’un processeur A17 Bionic fabriqué selon un processus de 3 nm.

