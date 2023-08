Tencent ramène Delta Force, un classique qui recevra une nouvelle sortie sur PC, consoles et mobiles.

Cette nouvelle Delta Force a déjà son premier teaser et sera présentée lors de l’événement inaugural de la Gamescom 2023.

Delta Force is back and will arrive on PC, consoles, and mobile devices

Avant que Battlefield et Call of Duty ne commencent à prendre une part du marché des jeux vidéo, il y avait un autre jeu d’action à la première personne de style militaire qui avait du succès auprès des joueurs. Nous parlons de Delta Force, une franchise créée en 1998 par NovaLogic, qui a eu son dernier jeu en 2009. Maintenant, après environ 14 ans depuis la sortie de Delta Force: Xtreme 2, il semble que nous assisterons au retour de la saga grâce à Tencent.

Le conglomerat chinois lui-même a annoncé la nouvelle la semaine dernière via IGN, qui a également confirmé que l’annonce de sa révélation définitive aura lieu lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2023, un événement inaugural qui aura lieu demain, le 22 août à 20h00 (heure espagnole). Maintenant, les premiers détails de ce retour ont déjà été partagés et parmi eux, nous pouvons trouver que cette nouvelle édition de Delta Force arrivera sur PC, consoles et mobiles.

Delta Force est de retour et sera présentée à la Gamescom 2023

Comme nous l’avons dit, la saga a été créée par NovaLogic en 1998, mais quelques années plus tard, plus précisément en 2016, le studio a fermé et tous ses actifs ont été rachetés par THQ Nordic. Maintenant, tous les droits sont entre les mains de Tencent et ils seront responsables de ce retour, qui a déjà son premier teaser. Pour être précis, le retour de la saga de jeux de tir tactique sera entre les mains de TiMi Studio, connu pour développer des jeux pour mobiles tels que Call of Duty: Mobile, Pokémon UNITE et PlayerUnknow’s Battlegrounds: Army Attack.

Évidemment, bien que nous ayons déjà les premiers détails de ce nouveau Delta Force, il faudra attendre demain lors de l’événement mentionné, où tout sera révélé. Une chose dont nous pouvons parler est que ce nouveau jeu sera disponible sur PlayStation, Xbox, PC et mobiles, aussi bien sur Android que sur iOS. Dans le teaser du jeu, nous pouvons déjà avoir un aperçu de ce qui nous attend lors de sa présentation, mais son producteur, Shadow Guo, a partagé quelques déclarations avec IGN.

Un des détails les plus marquants est que sa campagne sera basée sur le film La Chute du faucon noir, de Ridley Scott. « Les joueurs pourront vivre les batailles authentiques et passionnantes du film », a déclaré Guo. « Notre équipe a étudié en profondeur le film et s’est plongée dans son contexte historique. Ces recherches approfondies nous ont permis de recréer une expérience de jeu authentique et immersive qui capture l’essence de cet événement monumental ».

Au-delà de cela, ce nouveau Delta Force aura un mode multijoueur compétitif à grande échelle, un mode qui sera accompagné du jeu cross-plateforme. Concernant ce multijoueur, comme nous l’avons dit, ils ont confirmé qu’il y aura des batailles à une plus grande échelle que dans les précédents opus et que nous pourrons combattre sur terre, mer et air. Ils ont également révélé que les cartes du jeu auront toutes sortes de particularités que nous pourrons exploiter, qu’il s’agisse de terrains à différentes altitudes, de grottes et bien d’autres encore à découvrir prochainement.

Quoi qu’il en soit, si vous aimez les jeux vidéo et, en particulier, les jeux de tir tactiques, vous apprécierez certainement de voir le retour de Delta Force avec une nouvelle livraison qui arrivera sur consoles, PC et mobiles, bien que les détails de sa sortie soient encore inconnus.

