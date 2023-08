Mario Kart Tour présente un nouveau niveau inspiré des rues de Madrid.

Madrid est la nouvelle destination du jeu gratuit pour mobile Mario Kart Tour.

Mario Kart Tour passe par les lieux les plus emblématiques de Madrid

Mario Kart Tour a établi sa prochaine étape à Madrid. Le jeu gratuit pour mobiles de Nintendo, qui fonctionne depuis 2019 et a conçu de nombreux circuits inspirés des grandes villes du monde, fera de Madrid son prochain circuit vedette. Le 23 août, les joueurs d’iOS et d’Android de Mario Kart Tour auront rendez-vous pour prendre une tasse de café au lait relaxante sur la Plaza Mayor.

Mario Kart Tour, destination France

Madrid sera la prochaine destination de Mario Kart Tour, le jeu gratuit pour smartphones qui se caractérise par la conception de circuits basés sur les grandes villes de la planète. Sur ce circuit, nous trouverons de nombreux points emblématiques de la capitale espagnole, tels que la Plaza Mayor, le Parque del Retiro, avec une fontaine spectaculaire qui nous propulse dans les cieux, la Puerta de Alcalá ou la Puerta del Sol.

Dans la bande-annonce ci-dessous, on peut apprécier bon nombre de ces sites clés de Madrid, ainsi que des monuments ornant le décor, tels que le Palacio de Cristal, les statues qui se dressent devant l’Estanque del Retiro, ou la sculpture de Diane, la déesse archère qui s’élève dans le ciel de la Gran Vía. Mario, Luigi et compagnie pourront faire leurs meilleurs dérapages sur ce nouveau circuit de Mario Kart Tour :

Le fonctionnement de Mario Kart Tour

Mario Kart Tour a des commandes et des objectifs quelque peu particuliers par rapport à la formule originale de la Nintendo Switch et des consoles précédentes. Bien que l’accélération soit automatique, nous devrons nous assurer d’obtenir le score le plus élevé possible en effectuant la meilleure conduite dont nous sommes capables. Gagner n’est pas le seul objectif, il faut aussi le faire avec les meilleures manœuvres possibles. Voici notre analyse, même si ensuite des améliorations importantes sont arrivées, comme la possibilité de jouer à Mario Kart Tour en mode paysage.

Le jeu est sur le point de fêter son quatrième anniversaire, qui aura lieu le 19 septembre prochain. Il faudra voir quelles surprises Mario Kart Tour prépare pour ces dates, mais il ne fait aucun doute qu’il y aura de nombreux joueurs en France revenant à ce jeu pour découvrir les rues de Madrid sur le nouveau circuit qui sera bientôt disponible.

Mario Kart Tour a connu un grand succès lors de sa sortie, mais au fil des ans, et avec l’essor des consoles portables, il a progressivement perdu une partie de son public et ses chiffres de joueurs sont beaucoup plus modestes qu’en 2019, bien qu’il continue de générer des revenus élevés. Mario Kart Tour reviendra-t-il dans le futur dans d’autres grandes villes du pays ? Le temps nous dira si la formule reste rentable plus longtemps.

