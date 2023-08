Une montre monstrueuse avec une réduction brutale : ultra-résistante, 2 écrans et Snapdragon Wear 4100

120 euros de réduction pour une montre intelligente haut de gamme avec 2 écrans, un processeur puissant, de nombreuses fonctionnalités et une grande autonomie.

Cette montre intelligente avec une réduction de 120 euros est même équipée de Google Assistant // Image : .

Si vous recherchez les meilleures montres intelligentes du marché, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS a une place méritée dans la liste. Nous aimons ses 2 écrans, sa puissance extrême pour effectuer toutes les tâches et la multitude de fonctionnalités qu’elle offre, le tout protégé par un design ultra résistant. Nous vous la recommandons également pour sa réduction énorme de 120 euros actuellement, ce qui vous permet de l’acheter pour seulement 179 euros sur Amazon.

Le prix de vente recommandé de cette montre intelligente est de 299,99 euros, donc vous voyez que la baisse de prix est significative. En réalité, c’est l’un des prix les plus bas que la TicWatch Pro 3 Ultra GPS ait atteints depuis sa sortie. La montre est beaucoup plus chère dans d’autres stores comme PcComponentes, MediaMarkt et le site Web de Mobvoi, le fabricant, car elle dépasse les 200 euros dans chacun d’entre eux.

L’analyse de la TicWatch Pro 3 Ultra GPS nous a démontré qu’il s’agissait d’une montre intelligente haut de gamme de grande qualité, tant par son design que par ses fonctionnalités. N’oubliez pas que son système d’exploitation est Wear OS, ce qui indique que vous pourrez accéder à la boutique d’applications de Google pour télécharger des applications telles que Google Maps, Spotify et Google Wallet.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Pourquoi il est intéressant d’acheter la TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Nous sortons la TicWatch Pro 3 Ultra GPS de la boîte, la mettons au poignet et nous confirmons déjà qu’il s’agit d’une montre au design « premium ». La qualité de construction est exquise, avec des matériaux très résistants qui survivront à toutes vos aventures, aussi extrêmes soient-elles. Elle est résistante à l’eau, aux fortes températures, à l’humidité et même aux rayons X.

Une fois allumée, nous constatons qu’elle suscite un intérêt supplémentaire grâce à ses deux écrans différents. D’un côté, vous pouvez utiliser le panneau AMOLED couleur complet, avec une taille de 1,4 pouces et une résolution de 454 x 454 pixels. D’un autre côté, vous pouvez activer un écran de technologie FSTN, avec des images en noir et blanc dans le but de préserver la batterie. En réalité, avec cet écran, l’autonomie peut atteindre 45 jours.

Le cerveau de la TicWatch Pro 3 Ultra GPS est le Qualcomm Snapdragon Wear 4100, un processeur puissant qui ouvre les applications et se déplace entre les menus avec une grande rapidité. On notera également la présence du système d’exploitation Wear OS, qui amplifie l’utilité de la montre intelligente en permettant le téléchargement d’applications depuis Google Play Store. Une des applications que vous pouvez utiliser est Google Wallet, ce qui indique que vous pouvez utiliser la montre pour payer vos achats avec la technologie NFC.

La connexion entre la montre intelligente et votre téléphone vous donne également accès à d’autres fonctionnalités, telles que la réception de notifications ou l’affichage des informations météorologiques. D’autre part, vous pourrez également utiliser la TicWatch Pro 3 Ultra GPS pour suivre votre activité physique, avec des dizaines de modes sportifs et un GPS avancé qui enregistre votre position. La montre intelligente analyse également votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang et même votre sommeil, c’est-à-dire qu’elle dispose d’outils de santé très utiles.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

La cerise sur le gâteau est la batterie de 577 mAh qui, selon nos tests, offre 2 journées d’autonomie avec une utilisation particulièrement intensive, y compris le mode Always on Display. Si vous êtes moins exigeant dans votre utilisation, vous pourrez profiter de 3 à 4 journées avec une seule charge.

Il ne fait aucun doute que la TicWatch Pro 3 Ultra GPS est une excellente montre intelligente, nous pensons même qu’elle frôle l’excellence. C’est pourquoi nous vous la recommandons maintenant qu’elle est à seulement 179 euros sur Amazon, c’est un prix très intéressant compte tenu de sa qualité.

Cet article suggère objectivement et indépendamment des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présents dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :