Android Auto 10.3 beta est maintenant disponible et corrige des erreurs importantes pour certains téléphones Xiaomi avec MIUI 13

Nouvelle semaine, nouvelle version officielle d’Android Auto. Après une version 10.2 qui apportait simplement des corrections d’erreurs invisibles pour l’utilisateur, Google vient de publier la première version bêta d’ Android Auto 10.3, que nous pouvons déjà installer sur nos appareils pour profiter de nouveautés qui intéressent beaucoup certains utilisateurs de téléphones mobiles Xiaomi.

Dans ce cas, comme d’habitude avec chaque version qui est lancée sur le marché, nous pourrons l’installer sur nos téléphones en nous inscrivant au programme bêta d’Android Auto ou en téléchargeant le fichier APK depuis APKMirror et en l’installant comme n’importe quelle autre application, donc la difficulté n’est pas du tout élevée.

Pas de nouveauté esthétique mais des corrections d’erreurs pour certains téléphones Xiaomi

La première chose que nous devons mentionner à propos de cette mise à jour est qu’il n’y a aucun changement visible par rapport aux versions précédentes, donc l’esthétique du système reste inchangée. Cependant, les principaux changements se trouveront dans les corrections d’erreurs, qui devraient être implémentées dans la version stable au cours de cette semaine.

Interface Android Auto version 10.3 bêta

Ces changements se concentrent principalement sur deux aspects essentiels. Le premier concerne une erreur qui se produisait avec l’application Amazon Music, qui jouait la mauvaise chanson et cela devrait être complètement résolu. Et le second correspond à une erreur de connexion qui était présente sur le Xiaomi 11T Pro avec la version MIUI 13, un problème qui ne devrait plus se produire à partir de maintenant.

Par conséquent, même s’il reste encore quelques jours avant la sortie de la version stable de cette mise à jour, il est recommandé de si vous rencontrez l’une de ces erreurs, installez cette version bêta et vérifiez que tout fonctionne correctement. Si cela ne vous convainc pas totalement, ne vous inquiétez pas, car Android Auto 10.3 stable sera publiée dans les prochains jours afin que nous puissions la télécharger directement depuis le Play Store de Google.

Source | Xataka Android

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :