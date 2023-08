L’application Tesla est désormais compatible avec les Raccourcis Siri

Hey Siri, verrouille ma Tesla.

L’application Tesla est désormais compatible avec les raccourcis Apple

L’application Tesla subit de nombreux changements ces dernières semaines dans le but d’améliorer considérablement l’expérience. Il y a un mois, le code d’une de ses mises à jours a révélé l’arrivée de la technologie AirPlay d’Apple, et dans la plus récente, la compatibilité avec les Atajos de Siri d’Apple a été ajoutée.

La compatibilité avec l’application Raccourcis de l’iPhone est plus importante qu’il n’y paraît. Grâce à cela, les utilisateurs d’une Tesla pourront réaliser des actions avec Siri, l’assistant virtuel de l’iPhone. Il vous suffira simplement d’ajouter les raccourcis de l’application à la galerie et de demander à Siri d’effectuer la tâche.

Siri est désormais capable de contrôler une Tesla

Siri est très douée pour accomplir des tâches propres à l’appareil lui-même, mais elle a quelque chose de très spécial qui est peu connu : en lui donnant le nom d’un raccourci, elle l’exécute. Et c’est ainsi que l’on pourra contrôler une Tesla avec l’assistant de l’iPhone, que ce soit en appuyant sur les raccourcis ou en prononçant leur nom par commande vocale. Pour avoir les raccourcis dans l’application Raccourcis d’Apple, il suffit simplement de les chercher dans la partie inférieure de la section Raccourcis.

Grâce à cette nouvelle mise à jour, les actions qui peuvent être réalisées vont de contrôler la climatisation de la voiture à pouvoir l’ouvrir ou la verrouiller. Voici quelques-uns des raccourcis qui ont été ajoutés à l’application Tesla :

Verrouiller Tesla

Déverrouiller Tesla

Démarrer/Arrêter la préconditionnement de la batterie

Activer ou désactiver le mode sentinelle

Activer ou désactiver le mode chien

Ouvrir ou fermer le port de charge

Démarrer ou arrêter la charge de la Tesla

Ouvrir ou fermer le coffre de la Tesla

Cela indique que les actions qui pouvaient être réalisées auparavant avec l’application officielle de Tesla, peuvent à présent être réalisées sans avoir besoin de l’ouvrir, que ce soit manuellement, en ajoutant les raccourcis à un widget sur l’écran d’accueil de l’iPhone ou depuis l’Apple Watch, ou encore en passant par Siri en lui donnant le nom du raccourci en question. Une autre démonstration du potentiel de l’application Raccourcis de l’iPhone, qui nous ouvre un monde de possibilités en plus de nous faciliter la vie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :