Oubliez les 200 mégapixels : Samsung travaille déjà sur des capteurs de 320 voire même 440 mégapixels

Les Coréens avaient déjà l’intention l’année dernière de travailler sur un capteur de 450 MP, mais ces plans ont été mis en attente. Il semble qu’ils reprennent maintenant de la vigueur.

En janvier de cette année, Samsung a présenté son premier capteur de 200 MP avec tout le faste et le luxe nécessaires pour une telle occasion. Il s’agit d’un ISOCELL HP2 qui a finalement été monté sur les Samsung Galaxy S23 ultra. Nous avons également mentionné dans cette actualité que les Coréens envisageaient de passer à 450 MP, mais cela devrait attendre un certain temps.

Selon ce qui a été publié dans Android Authority, un informateur a révélé sur X que le fabricant travaille sur quatre nouveaux capteurs. Parmi eux, il y a un capteur qui ne sera pas de 450 MP, mais de 440 MP et qui s’appellera HU1. Selon les informations, il y a aussi un capteur de 320 MP en cours qui n’a pas encore été nommé, un capteur HP7 de 200 MP avec une taille de pixels de 0,7 microns et un ISOCELL GN6 de 50 MP avec une taille de pixels de 1,6 micron.

Samsung ISOCELL sensors being mass-produced in the latter half of 2024.

– 200MP with 0.6μm HP7

– 50MP with 1.6μm GN6

– 440MP with ??μm HU1

— Revegnus (@Tech_Reve) 17 août 2023