Une nouvelle variante plus abordable du Redmi 12 5G a été lancée !

Au cours des dernières heures, une nouvelle variante de l’appareil Redmi 12 5G a été lancée et le prix de l’appareil a été réduit. Xiaomi a récemment introduit son dernier smartphone d’entrée de gamme qui associe des fonctionnalités de haute qualité à un prix abordable. Redmi 12 5G vise à offrir une valeur maximale avec une excellente expérience de divertissement. Redmi 12 5G offre une expérience fluide avec son design élégant. Il est également équipé d’une classification IP53, ce qui le rend résistant à la poussière et aux éclaboussures quotidiennes.

Une variante abordable du Redmi 12 5G est disponible pour 130 $

Xiaomi a récemment lancé une variante abordable du Redmi 12 5G avec des options de RAM et de stockage de 4 Go / 128 Go pour environ 130 $. L’appareil est le dernier ajout à la série de smartphones d’entrée de gamme de Redmi. Il offre l’expérience idéale d’un smartphone à un prix très abordable. Cet appareil d’entrée de gamme associe un design élégant, un grand écran vibrant, un système de caméra performant, des performances abordables et une longue durée de vie de la batterie. Le Redmi 12 5G est destiné à offrir une valeur exceptionnelle aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone abordable mais performant pour leurs besoins quotidiens. La nouvelle variante de l’appareil, qui est en vente sur le Xiaomi Mall en Chine, pourra être vue dans d’autres régions dans les jours à venir.

Le Redmi 12 5G dispose d’un écran LCD IPS 90 Hz de 6,79 pouces FHD+ (1080×2460) avec Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm). L’appareil possède un triple appareil photo avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et une caméra selfie de 8 MP. L’appareil est également équipé d’une batterie Li-Po de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 18W. L’appareil est disponible en variantes de RAM de 4 Go, 6 Go et 8 Go et de stockage de 128 Go / 256 Go, avec empreinte digitale montée à l’arrière et prise en charge Type-C. L’appareil sera fourni avec MIUI 14 basé sur Android 13. Les spécifications de l’appareil sont disponibles ici.

Puce : Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm)

Écran : LCD IPS 90 Hz de 6,79 pouces FHD+ (1080×2460)

Appareil photo : Appareil photo principal de 50 MP + Appareil photo ultra grand-angle de 8 MP + Caméra selfie de 8 MP

RAM/Stockage : 4 Go, 6 Go et 8 Go de RAM et 128 Go / 256 Go de stockage

Batterie/Recharge : Batterie Li-Po de 5000 mAh avec charge rapide 18W

Système d’exploitation : MIUI 14 basé sur Android 13

Avec la nouvelle variante, le prix de départ de l’appareil est désormais de 949 yuans (~130 $), contre 999 yuans (~138 $) auparavant. Le Redmi 12 5G sera disponible en argent, bleu et noir. Le Redmi 12 5G est maintenant un appareil plus abordable, ce qui devrait attirer davantage d’utilisateurs. N’oubliez pas de nous suivre pour plus de nouvelles et laissez vos commentaires ci-dessous.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :