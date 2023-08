Ce Samsung Galaxy M33 5G coûte maintenant moins de 200 euros sur Amazon

Si vous recherchez un nouveau terminal, celui-ci de Samsung est en promotion de plus de 50 euros sur Amazon.

Le Samsung Galaxy M33 5G est proposé à un prix inférieur à 200 euros sur Amazon

La recherche d’un nouveau téléphone est toujours une tâche qui nécessite du temps, que nous devons consacrer à comparer les alternatives et décider quel appareil acheter et donc quel smartphone sera le nôtre pendant une certaine période, plus ou moins longue. Cependant, si vous recherchez un téléphone de milieu de gamme à un prix plus qu’abordable, ce Samsung Galaxy est plus qu’un choix idéal, car son prix habituel est réduit sur Amazon.

Le smartphone dont nous parlons est le Samsung Galaxy M33 5G, un téléphone de milieu de gamme inférieur qui a généralement un prix de 251,47 euros ou plus, et qui peut maintenant être à vous à un prix assez abordable compte tenu de ses performances. Bien entendu, vous pouvez trouver ce téléphone dans plusieurs stores autres qu’Amazon, comme chez PcComponentes, où son prix est également réduit, ce qui fait que sa valeur est la même qu’Amazon. De plus, vous pouvez profiter de la livraison gratuite dans les deux stores, bien que chez Amazon, si vous êtes client Amazon Prime, vous êtes assuré de recevoir ce produit dès demain.

Le Samsung Galaxy M33 5G est en promotion de plus de 50 euros sur Amazon

Nous vous dirions que vous pouvez également obtenir ce téléphone sur son site officiel, mais il ne semble pas être disponible actuellement. Il est donc temps de se concentrer sur l’offre que nous avons trouvé sur Amazon. Cet appareil bénéficie d’une réduction de 21%, ce qui fait que le Samsung Galaxy M33 5G est désormais proposé à un prix de 199 euros sur Amazon, où vous pouvez voir que l’évaluation que ses acheteurs lui ont attribuée est de 4,3 étoiles. Comme vous pouvez le voir, la réduction sur ce téléphone est de 52,47 euros, ce qui est une très bonne somme et qui peut nous servir pour quelques achats supplémentaires.

N’oubliez pas que cette offre est valable pour les trois couleurs disponibles dans le store mentionné (bleu, marron et vert). En ce qui concerne les caractéristiques de cet appareil, nous pouvons commencer par son écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ à 120 Hz. De plus, à l’intérieur, nous trouvons un processeur Snapdragon 750G de Qualcomm avec 6 Go de RAM. En ce qui concerne le stockage, il s’agit de la version 128 Go du Samsung Galaxy M33 5G (comme son nom l’indique, il est également compatible 5G), mais il peut également être étendu avec une microSD.

La batterie de ce smartphone est de 5 000 mAh et il dispose d’une charge rapide à 25W, tandis que nous pouvons également trouver une caméra quadruple, avec un ultra grand-angle et un capteur de 50 MP ainsi que 5+2+2 MP. De plus, nous avons également une caméra frontale de 8 mégapixels. Pour finir, en plus de mentionner son lecteur d’empreintes digitales sur le côté, n’oubliez pas que ce Samsung Galaxy M33 5G est proposé à un prix de 199 euros sur Amazon grâce à cette offre.

