Apple est sur le point d’atteindre un record historique et ce n’est pas une bonne nouvelle pour Android

Apple est sur le point de réussir à dominer durablement le marché mobile. Il ne manque plus que quelques pièces pour s’emboîter, mais Cupertino a tout pour lui.

Apple est sur le point d’atteindre quelque chose d’historique.

Android a longtemps été largement en tête du marché mobile mondial avec une main de fer. Tellement que c’est difficile de se rappeler d’un moment où ils n’étaient pas au sommet (bien qu’il y en ait eu). Dans l’état actuel des choses, nous savons déjà que le marché n’est pas au meilleur de sa forme et qu’il reste encore une baisse à venir, avec Android (et Samsung, le fabricant le plus vendu) qui peinent à maintenir leur position à certains moments.

Et cette souffrance pourrait durer plus longtemps que prévu. Selon un article publié dans Phone Arena, une étude menée par Counterpoint Research détermine qu’Apple est dans une position imbattable malgré les mauvais chiffres du marché. Cela conduirait Cupertino à dominer le marché pendant une année entière pour la première fois de son histoire.

Commence l’ère d’Apple ?

Même si le marché mondial voit depuis un certain temps des signes de reprise en 2023, tous les différents marchés nationaux ne contribueront pas à la croissance pour le reste de l’année. Les analystes s’attendent à ce que l’Asie continue de bloquer la croissance dans les mois à venir, constituant l’une des principales barrières empêchant l’industrie de revenir à ses plus hauts niveaux.

En Asie, la Chine reste le marché dominant. Ce qui se passe là-bas a une énorme influence au niveau mondial : ses chiffres les plus élevés étaient de 450 millions d’unités vendues, mais ses chiffres annuels sont actuellement de 270 millions. Cette quantité a grandement contribué à la chute du marché mondial, les États-Unis apportant également leur contribution. Dans le pays nord-américain, malgré la stabilité du marché du travail et la baisse de l’inflation, les utilisateurs gardent leurs appareils plus longtemps avant de les remplacer par de nouveaux.

Et compte tenu de la faiblesse générale de l’industrie, il est curieux que le segment haut de gamme et ses prix exorbitants se maintiennent mieux que prévu. Si l’on ajoute à cela le fait qu’un grand nombre d’utilisateurs de l’iPhone 12 envisagent déjà de changer de dispositif et que l’anticipation pour les iPhone 15 est à son comble grâce à toutes les nouveautés qu’ils apporteront, le terrain pourrait être prêt pour un changement de leader et permettre à Apple de prendre les rênes maintenant.

En réalité, l’accueil du public envers l’iPhone 15 sera déterminant pour qu’Apple dépasse enfin Android et prenne la tête de l’industrie. Ce sera sa croissance dans des marchés qui n’étaient jusqu’à présent pas essentiels qui déterminera ce qui se passera sur le marché. Et il semble que dans ces marchés non essentiels, on commence à voir plus d’iPhone dans les rues… nous verrons ce que l’avenir nous réserve.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :