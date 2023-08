Le meilleur Redmi Note de 2023 prend un coup: 279 euros pour ce smartphone premium

Offre spectaculaire d’AliExpress pour la rentrée de cette année, où tout le catalogue Xiaomi est en promotion.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est l’un des meilleurs terminaux que vous pouvez acheter en ce moment pour moins de 300 euros.

Vous voulez un téléphone puissant, avec un très bon appareil photo, une grande autonomie et mis à jour vers Android 13 ? L’un des meilleurs terminaux milieu de gamme de 2023 peut être à vous pour très peu. Aujourd’hui, le Redmi Note 12 Pro+ 5G avec 256 Go de mémoire est disponible sur AliExpress pour 279 euros, grâce à une promotion active jusqu’au 28 août.

Rappelons que son prix de départ officiel était de 499,99 euros pour ce modèle, et qu’aujourd’hui vous pouvez l’obtenir pour 337 euros sur Amazon ou pour 425 euros sur le site de Xiaomi. L’offre d’AliExpress est particulièrement bonne, mais seulement si vous êtes rapide, vous pourrez obtenir ce super prix. Dans le catalogue des téléphones Redmi, c’est le meilleur et le plus avancé.

Obtenez le meilleur téléphone Xiaomi bon marché de cette année à un prix historique

Si Xiaomi se distingue par quelque chose, c’est par le lancement chaque année de plusieurs smartphones Android dignes de chaque gamme de prix. Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est une bête quel que soit le point de vue et offre des performances comparables à celles de n’importe quel haut de gamme digne de ce nom.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est un terminal de milieu de gamme avec des matériaux premium tels que du verre qui recouvre tout son corps. Il n’est pas particulièrement mince, car il a une épaisseur de 9 mm, mais il reste froid au toucher grâce à son système de dissipation de chaleur multidimensionnelle.

Ce terminal dispose d’un écran Amoled de 6,67 pouces de diagonale, d’une résolution Full HD+, d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, d’une protection Gorilla Glass 5, de la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, d’une luminosité maximale de 900 nits et d’une expérience tactile haut de gamme.

La puissance ne posera pas de problème pour vous car il intègre le Dimensity 1080 de MediaTek, l’un des plus puissants de la gamme moyenne et avec des performances exceptionnelles. Il est accompagné de 8 Go de RAM, de la puce graphique ARM Mali-G68 et de 256 Go de mémoire interne UFS 2.2. Tout cet ensemble matériel offre des performances exceptionnelles avec près de 550 000 points au test Antutu.

Un autre point fort est son appareil photo arrière. Il dispose d’un triple objectif composé d’un capteur principal Samsung HPX de 200 MP avec stabilisateur optique, d’un objectif grand angle Sony et d’un objectif macro pour les gros plans. Tout cela vous permettra d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 fps et de réaliser des vidéos en ralenti à 960 fps. Son appareil photo selfie de 16 MP est un excellent choix pour les photos et vidéos haute résolution.

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12 Pro+ 5G (8/256 Go)

La batterie de tous les Redmi Note a toujours été de haute qualité et ce modèle ne fait pas exception. Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 120 W et une autonomie d’environ 2 jours complets. Enfin, en termes de connectivité, il dispose de 5G, NFC, prise casque, Bluetooth 5.2, WiFi 6, GPS et double SIM.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :