Cette nouvelle fonction de WhatsApp va complètement changer tes conversations

WhatsApp travaille à l’inclusion de trois nouvelles fonctionnalités de formatage de texte dans son application, commençant par la version de bureau.

WhatsApp reste l’application de messagerie instantanée la plus utilisée dans le monde, principalement parce qu’elle a été la première à arriver, mais aussi parce qu’elle ne cesse d’améliorer sa plateforme semaine après semaine avec de nouvelles fonctionnalités qui améliorent sa fonctionnalité. Ainsi, au cours des 7 derniers jours, le service de messagerie détenu par Meta s’est mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités telles que un nouveau design pour les appels rendant ces derniers plus sécurisés ou l’option d’envoyer des photos en haute définition.

Mais comme l’activité au sein de WhatsApp est constante, nous venons d’apprendre que la plateforme de messagerie développe une nouvelle fonctionnalité qui va complètement changer vos conversations.

WhatsApp améliore les conversations avec trois nouvelles fonctionnalités de formatage de texte

Les gars de WABetaInfo ont découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp Desktop que l’application de messagerie travaille sur trois nouvelles fonctionnalités de formatage de texte pour les messages.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran que nous vous laissons ci-dessous, la première d’entre elles est une fonction appelée « Code Block » ou Bloc de code, qui facilitera considérablement le partage et la lecture de lignes de code via WhatsApp. Bien sûr, cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement utile pour les développeurs de logiciels, les programmeurs et tous les utilisateurs qui ont l’habitude de partager des extraits de code avec leurs amis.

La deuxième fonction de formatage de texte sur laquelle WhatsApp travaille s’appelle « Quote » (Citation) et vous permettra de citer une partie spécifique d’un texte pour y faire référence et ainsi clarifier votre réponse.

Enfin, le troisième outil de formatage de texte en cours de développement sur WhatsApp vous permettra de créer des listes d’éléments, ce qui sera vraiment pratique pour générer des listes d’achats ou de tâches en attente.

Ces nouvelles fonctionnalités de formatage de texte sont déjà disponibles pour certains testeurs de la version bêta de WhatsApp Desktop et on s’attend à ce qu’elles arrivent également aux utilisateurs des applications mobiles iOS et Android dans une future mise à jour.

