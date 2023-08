Des milliers d’images disparaissent de X à cause d’une défaillance sur le réseau social

Le bug a également affecté l’une des photos les plus célèbres du réseau social.

Un bug sur X fait disparaître des milliers de photos anciennes.

X, formellement connu sous le nom de Twitter jusqu’à ce que son nom et son logo soient changés, rencontre un problème qui empêche l’affichage correct de certaines anciennes publications. Ces tweets qui présentent des problèmes contiennent principalement des images ou des liens qui ont été modifiés par le raccourcisseur de liens du réseau social.

On ne sait pas depuis quand existe ce bug, mais il a été découvert par Tom Coates et Danilo Takagi. Cette erreur semble affecter les tweets (désormais appelés publications) publiés avant décembre 2014 et, bien qu’il n’y semble avoir aucun problème dans les vidéos, il existe également ce problème dans les liens YouTube, par exemple, car ils ne sont que du texte.

Le bug de X aurait également affecté l’une des publications les plus célèbres du réseau social

Comme l’a souligné Tom Coates, cette erreur aurait également affecté l’une des publications les plus célèbres et ayant suscité le plus d’interactions sur le réseau social : le selfie publié par l’animatrice des Oscars 2014, Ellen DeGeneres. Cette photo montrait des célébrités telles que Bradley Cooper ou Jennifer Lawrence.

Bien que X ne se soit pas prononcé sur cette erreur, après la découverte de ce bug qui avait également affecté l’une des photos les plus célèbres du réseau social, l’image a été restaurée quelques heures plus tard, ce qui suggère qu’Elon Musk ou sa PDG, Linda Yaccarino, étaient probablement au courant.

Bien qu’il ait d’abord été pensé qu’il s’agissait d’une action intentionnelle de la part de X, il est clair que les publications des médias n’ont pas été supprimées, ce qui suggère qu’il s’agissait d’une erreur de la plateforme qui empêchait l’affichage correct de certaines anciennes publications. Et elles ne s’affichent toujours pas correctement.

De la part de X, comme nous l’avons dit, il n’y a eu aucune déclaration de quelque nature que ce soit, même s’il s’agit apparemment d’un bug ponctuel. De nombreux changements sont en cours sur la plateforme depuis l’arrivée de Musk, tels que l’affichage des publications les plus appréciées sur les profils des utilisateurs lorsqu’ils se connectent sans être connectés ou l’intention d’ajouter des fonctionnalités telles que les appels vidéo afin que le réseau social devienne une application tout-en-un.



