L’application météo de Google va changer complètement : voici les nouveautés

Google met du temps à mettre à jour l’interface de son application météo. Aujourd’hui, nous avons pu voir comment l’application va changer prochainement.

La nouvelle interface de l’application météo de Google

Depuis quelque temps, nous savons que Google travaille à la refonte de son application météo pour Android, disponible sur la plupart des appareils basés sur son système d’exploitation. La mise à jour arrivera quelques mois seulement après sa dernière grande refonte et cette fois-ci, elle visera à changer complètement son esthétique pour s’adapter aux lignes de conception Material Design 3.

Initialement, tout semblait indiquer que la nouvelle application météo de Google serait exclusive aux appareils de la série Pixel, du moins pendant un certain temps. Cependant, nous savons maintenant que Google travaille déjà à rendre cette nouvelle application accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, et aujourd’hui, nous avons pu voir de nouvelles captures d’écran révélant les nouveautés de cette application.

Une interface adaptable et en accord avec le style Material You 3

Grâce aux images partagées par Mishaal Rahman sur Twitter / X, nous pouvons voir à quoi ressemble la nouvelle interface de l’application météo de Google sur plusieurs appareils : mobiles, tablettes et appareils pliables.

L’interface de l’application est totalement adaptable, et en fonction du type d’appareil, de la diagonale de son écran et de son format, elle affichera les données météo organisées de manière légèrement différente.

On peut observer que la typographie Google Sans gagne en importance après cette refonte. De plus, les icônes de l’application ont maintenant un style différent, les éléments graphiques ont été renouvelés et toute l’interface est basée sur des cartes, ce que nous avons déjà vu dans d’autres applications récemment rénovées par l’entreprise.

Jusqu’à présent, cette application n’est disponible que sur les Google Pixel Fold et Google Pixel Tablet. Cependant, il est prévu qu’elle soit distribuée prochainement sur d’autres appareils, y compris des smartphones Android de différentes marques.

Comme c’est le cas actuellement, cette application ne sera pas disponible en téléchargement sur Google Play Store, mais il s’agit d’un composant intégré dans l’application de recherche Google, qui s’affiche à l’utilisateur lorsqu’il effectue une recherche liée à la météo. Cependant, il est possible d’ajouter un raccourci sur l’écran d’accueil pour accéder à cette section comme s’il s’agissait d’une application indépendante.



