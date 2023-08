Le Xiaomi 13T Pro se laisse voir en photos : sera un Redmi K60 Ultra avec un autre nom et des caméras LEICA.

Les premières images officielles du Xiaomi 13T Pro ont été révélées, dévoilant tous les détails de son design.

Le système de caméras du Redmi K60 Ultra, qui arrivera sur le marché mondial en tant que Xiaomi 13T Pro

Un nouveau smartphone haut de gamme Xiaomi sera lancé avant la fin de l’année 2023. Encore un de plus. Dans ce cas, il s’agit du Xiaomi 3T Pro, la version économique de la famille de flagships lancée par la société pékinoise en début d’année, dont l’arrivée est prévue pour le mois de septembre prochain.

Jusqu’à présent, nous avions déjà pu connaître certains détails des spécifications techniques du nouveau Xiaomi 13T Pro. Cependant, ce n’est que maintenant que nous avons vu son design en détail pour la première fois.

Le Xiaomi 13T Pro sera un Redmi K60 Ultra avec un nom différent

Les informations révélées proviennent du site d’actualités MySmartPrice, où ils ont eu accès en avant-première aux photos promotionnelles du nouveau Xiaomi 13T Pro.

Grâce à elles, on peut constater une immense similitude entre ce modèle et le Redmi K60 Ultra présenté en Chine il y a quelques jours seulement. En réalité, tout indique que les deux modèles seront le même téléphone, et la différence la plus importante sera dans le nom.

Cependant, une autre différence est apparente : le modèle des images révélées présente le label LEICA sur son module de caméras arrière, un attribut absent de la version lancée en Chine.

Il est possible qu’il y ait des différences en termes photographiques, car si le Redmi K60 Ultra est doté d’un système de caméras avec un capteur principal Sony IMX800 de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, les dernières fuites concernant le 13T Pro font référence à un capteur principal Sony IMX707, également de 50 mégapixels, un objectif de 50 mégapixels avec téléobjectif et un capteur de 13 mégapixels associé à un objectif grand angle. Tout cela, avec la certification LEICA, comme nous l’avons déjà vu sur les modèles haut de gamme de la société.

En dehors de cela, le Xiaomi 13T Pro, successeur du populaire Xiaomi 12T Pro, arrivera sur le marché mondial en noir et bleu, avec des matériaux de construction différents à l’arrière. Le modèle noir utilisera du verre brillant, tandis que la version bleue utilisera un panneau en cuir vegan.

Il est prévu que l’appareil soit annoncé le 1er septembre prochain sur le marché mondial, peut-être aux côtés d’un Xiaomi 13T plus économique avec des performances légèrement réduites. Pour le moment, la marque n’a pas encore fait de déclaration à ce sujet.

