Impressionnante chute pour ce POCO X5 avec 256 Go, écran de 120 Hz et Android 13

Il ne fait aucun doute que cette année sera l’une des meilleures ventes dans le système Android.

Le terminal POCO est prêt à affronter une lutte épique contre toute la gamme moyenne avec d’excellentes caractéristiques.

De 349,99 à 195 euros sur AliExpress, voici la baisse de prix qu’a subie aujourd’hui le POCO X5. Il s’agit de l’un des téléphones Android les mieux évalués cette année par ses acheteurs. De plus, cette offre concerne le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous ne pouvez obtenir ce prix avantageux sur AliExpress que à partir de 9h00 aujourd’hui, le lundi 21 août, avec le code ES30 jusqu’au 28 août.

Nous parlons de l’un des meilleurs terminaux de la gamme moyenne actuelle, avec certaines touches premium dans certains aspects et qui intègre un grand écran. Actuellement, il peut être obtenu pour 299,99 euros sur le site Web de Xiaomi ou sur Amazon pour 279 euros. C’est l’une des meilleures opportunités que vous aurez ce mois-ci pour obtenir une excellente option mise à jour vers Android 13.

Achetez un best-seller réduit à 195 euros

Seuls les plus rapides pourront obtenir ce POCO X5 pour seulement 195 euros sur AliExpress. Alors dépêchez-vous, ajoutez le produit à votre panier et attendez la période de promotion pour l’acheter au prix indiqué. Il y aura peu d’unités disponibles et vous devrez être très rapide pour l’obtenir. Quoi qu’il en soit, son prix en promotion sans coupon s’élève à 222 euros, ce qui n’est pas mal du tout comparé à la concurrence.

Et maintenant, parlons du terminal lui-même. Nous parlons d’un téléphone avec un corps en plastique résistant à l’eau et à la poussière de seulement8 mm d’épaisseur. Il se sent très bien dans la main, plus premium qu’il ne l’est. Il est équipé d’un écran Amoled de 6,67″ à l’avant, avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1200 nits et un contraste très élevé.

Le moteur de ce POCO X5 est le Snapdragon 695 de Qualcomm, très utilisé dans la gamme moyenne actuelle. Il nous offre des performances spectaculaires pour un téléphone de moins de 200 euros dans cette offre. Il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de mémoire interne UFS 2.2 extensibles avec des cartes microSD allant jusqu’à 1 To.

À l’arrière, nous trouvons un système de caméra digne de mention. Nous avons un triple appareil photo de 48 MP avec un objectif grand angle de 8 MP et une macro de 2 MP. C’est un appareil photo simple qui fonctionne de manière excellente envidéos 1080p à 60 fps et en slow motion. Son objectif frontal de 13 MP prend de très bonnes photos de portrait.

La batterie de ce POCO X5 atteint les 5000 mAh, ce qui nous offre une autonomie proche de 2 jours complets. Sa charge rapide de 33W recharge le téléphone en un peu plus d’une heure. Et en ce qui concerne la connectivité, il s’agit de l’un des téléphones les plus complets dans cette catégorie : 5G, NFC, prise casque, infrarouge, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS et double SIM.

