Il n’y a pas de meilleur achat à moins de 500 euros : ce téléphone portable a 200 MP, 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire.

Nous avons analysé ce smartphone et nous pensons que c’est un achat brutal en raison de sa puissance, de la qualité de son écran, de sa charge rapide de 100W et de sa caméra de 200 MP.

La caméra principale de 200 mégapixels est l’un des points forts de ce fabuleux smartphone // Image : .

Si vous voulez dépenser moins de 500 euros pour votre nouveau téléphone portable, vous devez absolument vous intéresser au realme 11 Pro + 5G. Ce téléphone, qui est sur le marché depuis seulement quelques semaines, offre un rapport qualité-prix exceptionnel. Gardez à l’esprit qu’il possède l’un des meilleurs écrans du segment, une puissance brutale, une incroyable caméra de 200 mégapixels et une charge rapide de 100W, le tout accompagné de 12 Go de RAM et même de 512 Go de mémoire.

Le prix de vente recommandé de ce smartphone realme est de 519,99 euros, mais le plus souvent, vous pouvez l’acheter bien moins cher. Par exemple, chez MediaMarkt, il est possible de le trouver à moins de 460 euros, tandis que chez Amazon, il se situe généralement autour de 469 euros. Les deux stores offrent une livraison rapide et gratuite, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour le recevoir chez vous sans avoir à dépenser un centime de plus.

L’analyse du realme 11 Pro + 5G nous a permis de découvrir en détail comment est l’expérience avec le téléphone, nous allons donc vous raconter les principaux détails pour que vous les connaissiez avant de vous la procurer.

realme 11 Pro + 5G

realme 11 Pro + 5G, un excellent achat avec une grosse réduction

Il existe plusieurs aspects qui font du realme 11 Pro + 5G un achat fantastique. Tout d’abord, la puissance brutale du processeur MediaTek Dimensity 7050 5G, avec suffisamment de puissance pour exécuter n’importe quelle application que vous devez utiliser. Réseaux sociaux, jeux, outils, navigateurs web… Il n’y a rien que ce téléphone ne puisse faire. Bien sûr, les 12 Go de RAM et les 512 Go de mémoire contribuent également à l’excellente expérience utilisateur.

Il convient également de mentionner l’écran OLED de 6,7 pouces, qui peut se vanter d’être l’un des meilleurs de tout le segment. Il a une résolution Full HD+ (2412 × 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 950 nits. En pratique, c’est un écran que nous avons beaucoup apprécié pour la qualité d’image qu’il offre. De plus, il est accompagné de deux haut-parleurs stéréo qui sonnent très bien.

Si nous passons en revue la fiche technique du realme 11 Pro + 5G, on remarque surtout la caméra arrière de 200 mégapixels. Ces chiffres impressionnants se reflètent dans la qualité des images, qui n’ont rien à envier à celles des téléphones beaucoup plus chers. Vous pouvez être sûr qu’avec ce téléphone, vous pourrez capturer des photos remplies de détails, avec une bonne interprétation des couleurs et une large plage dynamique.

L’autonomie est également bonne grâce à une batterie de 5 000 mAh qui peut atteindre 40% à la fin de la journée avec une utilisation légère. Si vous êtes quelqu’un qui utilise beaucoup son téléphone, ne vous inquiétez pas, car vous arriverez quand même à la nuit sans avoir besoin du chargeur. Un autre aspect positif est que la batterie prend en charge la charge rapide de 100W, elle se charge donc complètement en moins de 30 minutes. Le chargeur est inclus dans la boîte, ce n’est donc pas un problème.

Le realme 11 Pro + 5G est livré directement avec realme UI 4.0 basé sur Android 13, vous n’aurez pas à attendre une future mise à jour. De plus, nous aimons également son bon comportement du lecteur d’empreintes à l’écran, sa bonne qualité de construction et sa facilité d’utilisation. En fin de compte, vous profiterez d’une expérience haut de gamme à un prix milieu de gamme. N’oubliez pas que vous pouvez acheter ce realme 11 Pro + 5G moins cher chez MediaMarkt et Amazon.

