Le grand génie de l’IA a un nouveau objectif: nous rendre immortels.

Après avoir révolutionné l’intelligence artificielle, son objectif est maintenant la médecine et le vieillissement.

Sam Altman est le fondateur d’OpenAI

Sam Altman est le PDG d’OpenAI, actuellement responsable de la révolution qui a eu lieu sur le marché de la technologie avec les IA. Alors que ChatGPT se vide de son sang et que l’entreprise pourrait faire faillite, le gourou de la technologie continue de travailler sur de nouveaux projets qui lui permettront d’accroître sa richesse et d’apporter des fonctionnalités très intéressantes au monde de la technologie et à la société en général. Pendant ce temps, il demande de cesser de philosopher et de travailler sur l’IA.

Un de ces projets a été celui de vous donner de l’argent en enregistrant votre iris dans une application. Avec cela, il a l’intention d’obtenir des informations biométriques sur les yeux de plus de 2 milliards de personnes. Cependant, cette fois-ci, l’objectif qu’il a en tête est de nous faire vivre beaucoup plus longtemps grâce à la science, à la médecine et à la technologie.

Le plan de Sam Altman pour nous faire vivre beaucoup plus longtemps

Sam Altman est célèbre pour être un promoteur de start-ups. À un moment donné, il était le PDG d’une entreprise dédiée à l’incubation de start-ups et il semble que son objectif soit toujours le même. Pour ce faire, il a créé « Retro Biosciences », une entreprise dans laquelle il a investi 180 millions de dollars, selon le MIT Test Technology. De plus, il a récemment investi 375 millions de dollars dans une entreprise dont l’objectif est de chercher une source d’énergie illimitée.

En réalité, il a investi tout son patrimoine liquide dans ces deux entreprises, en faisant un all-in absolu et en jouant tout son argent sur des sociétés dont la viabilité reste à prouver. Cependant, il semble avoir une confiance aveugle dans la capacité de ces entreprises à changer la donne dans les années à venir.

« C’est tout mon argent. J’ai essentiellement pris toute ma valeur nette liquide et je l’ai investie dans ces deux entreprises » – Sam Altman

Avec « Retro Biosciences », l’objectif est incroyablement ambitieux, car son plan est de vaincre la mort. Au départ, le plan ne consisterait pas à nous rendre immortels, mais à retarder le vieillissement le plus possible. À l’avenir, on pourrait espérer que l’objectif soit de vivre indéfiniment.

« Trouver et vérifier les mécanismes anti-vieillissement chez les mammifères non humains, puis traduire ces stratégies scientifiques dans notre espèce »

Il existe déjà des études qui se demandent si nous serons capables d’être immortels ou de retarder du moins autant que possible la mort inévitable. En réalité, certaines de ces études sont espagnoles et connaissent un succès assez retentissant avec les rongeurs. Le problème est que lorsque ces mesures anti-vieillissement échouent, les corps des souris meurent de terribles tumeurs. Cependant, lorsqu’ils ont réussi, les souris ont pu vivre le maximum de temps enregistré pour leur espèce (17 ans) sans souffrir d’aucune maladie. Un exploit qui pourrait bientôt être extrapolé à la société humaine sans problème.

Peut-être que le coup de pouce financier donné à ce domaine de connaissance grâce à l’investissement de Sam Altman pourrait signifier que bientôt il y aura des traitements permettant de prolonger la vie humaine pendant des périodes prolongées, dépassant même les limites de la vieillesse de notre époque.

