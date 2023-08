Si tu voulais être DJ, oublie ça : cette IA peut déjà faire de meilleurs remixes que n’importe quel humain.

Vous ne savez pas composer de la musique ? L’IA de Mixboard vous aidera à créer des chansons.

Vous pouvez combiner jusqu’à 4 chansons différentes sur ses 32 pistes sonores

Mixboard est une application pour mixer des pistes en utilisant l’Intelligence Artificielle. Grâce à elle, n’importe qui peut combiner la voix et les sons de différentes chansons pour créer des pistes uniques. Étant basée sur l’IA, ses utilisateurs n’ont pas besoin de connaissances théoriques en musique pour créer leurs propres chansons. Voyons comment ça fonctionne.

Jusqu’à 32 pistes pour la voix et les instruments

Imaginez combiner la voix de Taylor Swift dans Anti-Hero, les chœurs de Roar de Katy Perry et la batterie de The Weeknd dans Starboy. C’est possible avec Mixboard, une application développée par le Georgia Institute of Technology. Le professeur Gil Weinberg et ses étudiants l’ont conçue ensemble.

Cela semble fascinant, mais comment fonctionne Mixboard ? Son interface est intuitive. C’est une échelle de temps composée de jusqu’à 32 pistes audio. Nous avons la voix, les chœurs, la base et d’autres pistes. Dans chacune d’elles, vous pouvez placer un élément de n’importe quelle chanson. Au fur et à mesure que le tempo avance, ils seront reproduits, formant une nouvelle chanson.

L’application elle-même vous recommandera d’ajouter des éléments de certaines chansons, afin que les mélanges sonnent bien. Bien qu’il y ait 32 pistes, le maximum de chansons que vous pouvez combiner est de 4. Elles peuvent être importées depuis Spotify, vous n’avez donc pas besoin de télécharger de fichier musical. Une fois le mélange terminé, vous pouvez le télécharger ou le partager en dehors de l’application.

Alors, comment pouvons-nous télécharger Mixboard ? Il n’est pas encore disponible dans les boutiques d’applications, ni sur Google Play Store pour Android, ni sur l’App Store pour iPhone. Il s’agit d’un projet qui prend forme et qui pourrait être révolutionnaire, mais il est impossible de le télécharger pour le moment. Le professeur Weinberg continue de travailler dessus.

Mixboard n’est pas comme les Intelligences Artificielles qui composent des paroles et les récitent en utilisant la voix d’artistes célèbres, ou leurs sons instrumentaux caractéristiques. Cette application préserve l’originalité des chansons, elles sont simplement mélangées.

Le problème de ces IA réside dans la légalité de leurs créations. À qui appartiennent-elles ? Cette question n’a pas encore été résolue ; bien que Google et les plus grandes maisons de disques du monde travaillent à réguler ce nouveau marché, né de l’essor de l’Intelligence Artificielle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :