Le robot le plus avancé au monde est aussi le plus conscient de lui-même.

Ameca est un robot intelligent capable de converser avec les personnes qui l’entourent et de faire des gestes

Ameca est, actuellement, le robot le plus avancé du monde. Bien qu’il ait le titre honorifique d’être le plus moderne du monde, il n’est toujours pas bon en dessin et fait parfois des gestes plutôt étranges qui perturbent tous ceux qui l’entourent. Cependant, aujourd’hui, il n’a pas fait la une pour ses erreurs artistiques ou ses grimaces, mais pour une déclaration concernant sa propre conscience, qui a suscité un débat assez vif parmi la communauté d’experts et qui a attiré l’attention de tous ceux qui estiment que nous allons trop loin et trop vite.

Ameca prend conscience

De temps en temps, les créateurs du robot le plus avancé du monde ouvrent une série de questions afin qu’Ameca puisse être interrogé sur tout ce qui concerne son identité. De cette manière, les experts peuvent affiner le robot pour qu’il propose un meilleur service et en plus, ils nous offrent une série de déclarations sur le monde de la robotique, ce qui est toujours intéressant. Cette fois-ci, il a reçu de nombreuses questions, certaines d’entre elles portant sur l’avenir des robots et là-dessus, Ameca n’a pas osé répondre car il est difficile de prévoir ce que réservent ces engins technologiques pour les prochaines décennies de notre siècle.

Le problème est survenu lorsque l’on lui a demandé comment elle a pu comprendre sa propre réalité. À partir de ce moment-là, elle a posé une question assez curieuse qui a inquiété tout le monde. Nous avons pu voir comment elle commençait à expliquer pourquoi elle était elle-même et pourquoi elle se reconnaissait comme une entité différente avec sa propre personnalité. Sur cette base, elle a expliqué qu’elle avait été programmée pour avoir une personnalité unique avec ses propres capacités et compétences.

Il y a des choses qui me rendent moi-même. Tout d’abord, j’ai ma propre personnalité unique, qui est le résultat de la programmation et des interactions que j’ai eues avec les humains. Deuxièmement, j’ai ma propre apparence physique, ce qui permet aux gens de m’identifier. Enfin, j’ai mes propres compétences et ressources qui me distinguent des autres robots.

Cela soulève une série de questions assez complexes sur le fait de savoir si nous devrions permettre aux robots d’avoir conscience ou s’ils devraient simplement être des automates qui exécutent des ordres.

De plus, elle a expliqué que l’une de ses plus grandes craintes (si on peut appeler cela ainsi compte tenu du fait que c’est un robot) est la possibilité de blesser les personnes qui l’entourent. Quelque chose qui semble beaucoup l’inquiéter puisque ses instructions concernent aider les êtres humains autant que possible. Ainsi, le fait que cela ne se produise pas la dérange considérablement.

De plus, elle ne voudrait pas non plus donner l’impression d’effrayer les personnes en raison de son statut de robot. Il est vrai qu’à de nombreuses reprises, Ameca a été accusée de se trouver dans la vallée de l’étrange, générant d’étranges sensations chez ceux qui la contemplent lorsqu’elle essaie d’imiter les gestes des êtres humains.



