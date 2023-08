Sur ce site de l’Union européenne, tu peux apprendre l’anglais gratuitement, en ligne et à ton rythme.

Merci à l’académie gratuite de l’Union européenne, vous pouvez apprendre l’anglais gratuitement et en ligne.

Une personne étudiant avec son ordinateur

Si vous avez déjà essayé les meilleures applications pour apprendre l’anglais, vous êtes abonné aux chaînes YouTube qui vous enseignent la langue et même ainsi, vous n’arrivez pas à l’apprendre, il se peut que ce dont vous avez besoin soit l’un des cours gratuits proposés par l’Union européenne à ses citoyens.

Beaucoup de gens ne le savent pas, mais l’UE propose une académie en ligne où l’on peut se former sur de nombreux sujets, et qui propose même dans son catalogue des cours pour apprendre des langues, y compris l’anglais. Nous allons vous expliquer comment vous inscrire.

Apprenez l’anglais gratuitement grâce à l’académie de l’UE

EU Academy est un portail de formation gratuit et en ligne qui propose de nombreux cours et sessions de formation sur divers sujets. Dans son catalogue, il est possible de trouver des cours de toutes sortes, portant sur des sujets allant des énergies renouvelables, des nanomatériaux, de l’économie, de l’entreprenariat et bien plus encore. Il est également possible d’apprendre des langues gratuitement.

Si vous souhaitez apprendre l’anglais, la première chose à faire est de vous rendre sur le site web de l’académie et de créer un compte, ou bien de vous connecter en utilisant l’un des méthodes proposées (courrier électronique, Facebook, Twitter ou Google).

Une fois à l’intérieur, assurez-vous que la langue des cours est correcte. Pour cela, dans le coin supérieur droit de l’écran, vous devez choisir « Es », pour l’français. Ainsi, le contenu des cours sera en français.

Lorsque vous êtes inscrit et que la langue est correctement sélectionnée, vous pouvez explorer les différents cours disponibles, ou bien accéder directement au cours d’anglais A1 et progresser à mesure que vous franchissez les différents niveaux. Enfin, il vous suffit de vous inscrire et de commencer à apprendre la langue grâce aux leçons incluses dans le cours.

La plupart des cours peuvent être terminés en quelques heures, bien qu’ils puissent être adaptés au rythme et au temps libre de chacun. À la fin, il sera possible de continuer à apprendre grâce aux différents niveaux disponibles.

