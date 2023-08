Huawei vend déjà des ordinateurs portables avec 32 Go de RAM

Multitâche à son maximum.

Le Huawei Matebook X Pro 2023 est l’un des ordinateurs portables de la marque chinoise avec 32 Go de RAM

Huawei a commencé à ajouter 32 Go de mémoire RAM à ses ordinateurs portables de type notebook en Chine. On ne sait pas exactement quand ces modèles seront disponibles mondialement, mais tous les modèles 2023 de leurs différents Matebooks ont déjà une version de 32 Go de RAM, même s’ils ne sont pas récemment lancés.

Nouveau saut réalisé par Huawei

Au fil des années, les fabricants ont amélioré leurs ordinateurs pour élever progressivement les normes techniques de tout PC. Huawei a travaillé dans cette direction, en veillant à ce que ses gammes les plus récentes disposent d’une mémoire RAM ample et adaptée aux nouveaux temps. Avec une RAM de cette taille, les fonctionnalités de ces appareils s’amélioreront considérablement en termes de multitâche, l’une des priorités de nombreuses marques cette année.

Pour le moment, c’est le Matebook X Pro 2023 la version avec 32 Go de RAM qui peut être achetée en France. Il n’y a pas encore de confirmation officielle, mais on peut s’attendre à ce que certains de ces autres modèles déjà disponibles en Chine arrivent à l’international, comme le Matebook 14S 2023, le Matebook 16s ou le Matebook 14 2023.

L’ère des ordinateurs portables ultralégers

Une des plus grandes demandes sur le marché des ordinateurs portables était le besoin d’ordinateurs faciles à transporter, tout en ayant des spécifications suffisamment équilibrées pour effectuer certains travaux. Il y a dix ans, la mode étaient les Netbooks, mais les Notebooks (ou Ultrabooks) ont rapidement émergé comme une option plus puissante, avec une plus grande autonomie et un écran plus grand.

Huawei est l’une des sociétés qui parie le plus fort sur ce secteur, avec des modèles très intéressants comme le Matebook d16, mais il y a aussi de très forts concurrents sur le marché. Par exemple, Samsung propose ses efficaces Galaxy Book, et cette année ils ont lancé les Galaxy Book3. Il y a aussi les systèmes Chromebook, les Macbook Air … il existe de nombreuses options et alternatives dans ce segment. Cependant, si vous êtes intéressé par le gaming, un Notebook pourrait ne pas être l’appareil que vous recherchez.

