Ça ne coûte même pas 30 euros et peut réduire la température de votre maison sans dépenser en électricité.

Combattre la chaleur est devenu une nécessité essentielle ces derniers temps.

Avec cette nouvelle invention, vous gagnerez en santé en adaptant votre maison à la chaleur.

Les alliés indispensables de l’été sont le ventilateur et la climatisation. Il est indéniable que tous les deux nous facilitent grandement la vie. En réalité, leur technologie s’est améliorée de plus en plus au point que nous avons maintenant des climatiseurs portables ou des mini climatiseurs qui nous permettent d’avoir une certaine autonomie de mouvement dans notre maison sans souffrir de la chaleur. Cependant, il y a toujours de petits trucs qui peuvent nous sauver la vie et nous aider à améliorer la qualité de notre environnement avec des fonctions très intéressantes qui vont au-delà des climatiseurs traditionnels.

Cette fois-ci, il s’agit d’une série de tissus opaques qui ne nécessitent aucune installation et qui peuvent faire baisser la température de notre maison de manière assez importante. Il faut noter que l’effet « caverne » n’est pas miraculeux, mais il peut certainement rendre notre été beaucoup plus agréable que d’habitude.

Les stores opaques, la solution pour faire baisser la température de notre maison.

Cette fois-ci, nous parlons d’une série de stores opaques. A quoi ça sert ? Très simplement, ce sont des bandes de tissu assez larges composées d’un tissu totalement noir et dotées d’une capacité d’isolation thermique. Cela nous permet de rafraîchir la maison car cela empêche les rayons du soleil de pénétrer à travers les fenêtres, ce qui les rend vraiment faciles à utiliser.

Le meilleur de tout cela, c’est qu’ils ne nécessitent aucune installation, ils viennent avec une série de membranes, d’stickers ou de ventouses qui rendent l’installation simple. Il n’est pas nécessaire de faire des travaux pour soutenir ce type de rideaux ou de stores, ce qui garantit que cela soit une solution temporaire. Ce qui est assez appréciable si l’on considère que d’autres solutions, comme la climatisation, nécessitent une installation beaucoup plus complexe, voire même des travaux.

Les prix peuvent varier, mais ils oscillent généralement entre 15 et 30 euros, ce qui en réalité une solution très bon marché. Voici quelques exemples très utiles :

Estores Opacos sin Taladrar, 200x 148cm Tela Oscurecedora Ventana Portátil

LUCMO Estor Opaco Sin Taladrar 350 X 145 CM,

Gigmeta Estores Opacos sin Taladrar

En résumé, les atouts de cette solution sont les suivants :

Ne nécessite pas d’installation avancée. Permet d’isoler sans aucun travaux ni rien de ce genre.

C’est un tissu complètement noir qui obscurcit totalement les pièces. Il est livré avec des ventouses ou certains types d’stickers qui nous permettent de les utiliser chaque fois que nous en avons besoin.

L’isolation s’améliore lorsque nous couvrons les fenêtres, ce qui fait baisser la température de notre maison de quelques degrés.

La chaleur ne traverse pas le matériau car le revêtement est isolant thermique.

C’est également une excellente idée si votre maison n’a pas de volets et que vous avez besoin d’obscurité totale pour pouvoir dormir confortablement.

