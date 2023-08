Alexa, écran de 5 pouces et un son incroyable : l’un des meilleurs haut-parleurs s’effondre

Vous n’avez pas à dépenser beaucoup pour commencer à construire votre maison intelligente.

Voici l’Echo Show 5.

C’est votre grande opportunité, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents d’Amazon à prix réduit. L’Echo Show 5 est en vente, il est à votre portée pour moins de 60 euros. Êtes-vous membre Amazon Prime ? Vous l’aurez chez vous en seulement 1 jour et sans rien payer pour la livraison.

Je l’ai dit à plusieurs reprises, Alexa est l’un des assistants virtuels les plus avancés qui existent, l’un des plus utiles. Lorsque vous apprendrez à en tirer le meilleur parti, vous ne pourrez plus vous en passer, je vous l’assure. De plus, vous n’aurez pas à vous casser la tête, il comprend parfaitement le langage naturel.

Echo Show 5 (2ème génération)

Achetez l’Echo Show au meilleur prix

Ce qui distingue ce haut-parleur du reste, c’est son écran, qui mesure 5 pouces et vous ouvrira un nouveau monde de possibilités. Il affichera les informations qui vous importent, comme les événements de votre calendrier, les prévisions météorologiques ou les réponses à toutes vos questions.

Ne pensez pas qu’Amazon a négligé l’audio, la qualité sonore de l’Echo Show 5 surprend compte tenu de sa taille compacte. Demandez à Alexa de mettre une playlist de votre artiste préféré, vous n’aurez besoin de rien d’autre pour organiser une bonne fête en quelques secondes.

Si vous avez d’autres appareils intelligents chez vous, les associer à Alexa sera très simple. Dans le cas où vos appareils électroménagers sont normaux et standards, ne vous inquiétez pas, avec des prises intelligentes, vous pouvez les transformer en appareils qui obéiront aux commandes d’Alexa. Prendre le contrôle de votre maison en utilisant uniquement votre voix est plus facile que vous ne le pensez.

Echo Show 5 (2ème génération)

Cet Echo Show 5 est un achat que vous ne pouvez pas manquer, l’une des meilleures options pour commencer à construire une maison intelligente. Il est beau, compact, avec un écran qui ouvre tout un monde de possibilités et une bonne qualité sonore. Pour moins de 60 euros, c’est l’une de mes meilleures recommandations.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :