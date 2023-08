5 astuces pour l’iPhone que vous ne connaissez peut-être pas

Nous vous apportons cinq astuces peu connues pour votre iPhone qui vous aideront à en tirer le meilleur parti.

Nous allons vous expliquer cinq astuces pour l’iPhone que vous ne connaissez peut-être pas. En effet, grâce à iOS, votre iPhone dispose de nombreuses astuces peu connues mais très utiles au quotidien. Des ressources qui se découvrent après une utilisation intensive de l’appareil et qui, une fois intégrées dans la vie quotidienne, deviennent indispensables.

Par exemple, saviez-vous qu’il n’est pas nécessaire que le Centre de Contrôle apparaisse dans vos enregistrements d’écran ? Ou que vous pouvez sélectionner du texte dans une capture d’écran sans avoir besoin de l’enregistrer ? Découvrez ces astuces et bien d’autres dans cette compilation des cinq meilleures astuces pour l’iPhone que vous ne connaissez peut-être pas.

Il n’est pas nécessaire que le Centre de Contrôle apparaisse dans vos enregistrements d’écran

Si vous êtes fan, comme moi, d’enregistrer l’écran de votre iPhone pour montrer quelque chose, il n’est pas nécessaire que le Centre de Contrôle y apparaisse. Il est très courant de voir des enregistrements où il apparaît tant au début qu’à la fin, mais en réalité, ce n’est pas du tout nécessaire.

Le truc est que lorsque vous lancez un nouvel enregistrement d’écran, vous faites disparaître le Centre de Contrôle et, lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur le bouton rouge en haut à gauche. Si vous avez un iPhone 14 Pro, appuyez sur l’île Dynamic et arrêtez l’enregistrement à partir de là.

Vous pouvez copier du texte à partir de vos captures d’écran sans avoir à les enregistrer

Une des meilleures fonctionnalités qui sont arrivées sur iOS ces dernières années est sans aucun doute Live Text. Avec Live Text, nous pouvons, entre autres choses, reconnaître le texte des images, et c’est de cela que nous allons profiter pour cette astuce.

Lorsque vous faites une capture d’écran, il vous suffit de cliquer sur la miniature qui apparaît dans le coin inférieur gauche, et lorsque le visualiseur s’ouvre, sélectionnez et copiez le texte que vous voulez. Ensuite, dans les options, supprimez cette capture.

Vous pouvez éteindre la lampe de poche facilement si vous l’allumez par erreur lorsque l’iPhone est verrouillé

< p>Depuis l’arrivée de l’iPhone X en 2017, iOS a gagné de nombreux gestes permettant d’effectuer des actions. Et l’un d’entre eux est de pouvoir éteindre rapidement la lampe de poche lorsque l’iPhone est verrouillé, que vous l’allumiez volontairement ou par erreur.

Lorsque la lampe de poche s’allume depuis l’accès direct à l’écran verrouillé, il vous suffit de faire glisser vers la gauche, comme si vous vouliez ouvrir l’appareil photo, mais sans l’ouvrir. Aussi simple que ça. Aussi rapide que ça.

Chacun de vos contacts peut avoir une vibration unique

Chacun de vos contacts peut avoir une vibration unique lorsque vous recevez un message de leur part. De cette façon, vous pourrez facilement reconnaître de qui il s’agit et savoir si le message que vous venez de recevoir est important ou non. Et le meilleur de tout, c’est que vous pouvez la créer vous-même.

Pour cela, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Contacts. Sélectionnez le contact. Appuyez sur le bouton Éditer en haut à droite. Sélectionnez Sonnerie, puis Vibration. Créez une nouvelle vibration.

Vous pouvez fermer toutes les onglets ouverts dans Safari en une seule fois

Êtes-vous de ces personnes qui ont beaucoup d’onglets ouverts dans Safari ? Vous avez de la chance. Tout d’abord, saviez-vous que vous pouvez avoir un maximum de 500 onglets ouverts sur un iPhone ? C’est vrai. Une fois que vous atteignez ce nombre, vous ne pouvez plus en ouvrir d’autres.

Mais il y a un moyen de les fermer tous en un seul coup avec seulement deux touches. Avec Safari ouvert, il vous suffit de maintenir enfoncé le bouton des deux carrés situé en bas à droite des actions et de choisir de fermer tous les onglets en un seul coup.

Et voilà, ce sont cinq astuces peu connues pour l’iPhone. iOS offre de nombreuses possibilités, comme la possibilité de verrouiller des applications avec Face ID grâce à l’application Raccourcis, ou la possibilité d’avoir un iPhone différent à chaque instant grâce aux modes de concentration.

