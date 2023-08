Le meilleur série de 2023 est « Poker Face » : elle arrivera très bientôt sur SkyShowtime et a vaincu « The Last of Us ».

SkyShowtime mise sur une série qui a suscité des attentes très élevées.

Dans le reste du monde, « Poker Face » a fait des ravages et n’a pas de rival

Le catalogue de SkyShowtime est devenu un véritable joyau à prendre en compte. Il propose à la fois des films vraiment emblématiques de l’actualité et des années prolifiques 80 et 90. De plus, il semble maintenant que le meilleur feuilleton de l’année va débarquer. Un film qui a été considéré comme un chef-d’œuvre qui a battu « The Last of Us » et qui semble avoir de bonnes raisons de le faire.

Nous allons donc vous parler de ce que cette série a à nous offrir et quelles productions l’accompagneront en septembre, date à laquelle nous pourrons profiter de cette série sur la plateforme.

Poker Face, la série à la mode et la mieux notée de l’année

Charlie Cale (Natasha Lyonne) est une véritable machine pour détecter les mensonges. C’est pourquoi elle a travaillé dans un casino pendant un certain temps. Cependant, lorsque le moment est venu, elle devra fuir son patron, c’est à ce moment-là qu’elle entreprend un voyage à travers les États-Unis. Son don sera vraiment utile car il lui permettra de résoudre des meurtres tout au long de son voyage. D’un simple regard, elle peut détecter si la personne en face d’elle ment ou lui cache quelque chose.

Avec cette prémisse, Rian Johnson a réalisé une première saison de dix épisodes rondement ficelée et parfaite à bien des égards, ce qui a permis de convaincre les critiques qui l’ont saluée comme l’une des meilleures séries des dernières années.

Les raisons de la regarder parlent d’elles-mêmes :

Elle a une distribution incroyable : Adrien Brody, Nick Nolte et Joseph Gordon-Levitt accompagnent Natasha Lyonne, l’actrice principale du film.

La mise en scène est brillante, quelque chose à quoi Rian Johnson nous a déjà habitués avec des productions comme « À couteaux tirés ».

Le réalisateur a su se faire une place très prisée sur le marché du streaming actuel.

L’intrigue est originale, elle apporte une fraîcheur par rapport à ce que nous voyons habituellement et offre une idée originale qui s’éloigne considérablement du monde des adaptations, des reboots et des remakes auxquels nous sommes habitués.

Qui dit qu’elle a surpassé « The Last of Us » ? Eh bien, comme toujours, il semble que chaque personne ait ses propres goûts et il est possible qu’il y ait des divergences sur cette « prise » dangereuse. Cependant, les données sont là et elles concernent les critiques rassemblées par Rotten Tomatoes. Sur cette plateforme, la série de SkyShowtime a reçu 98% d’évaluations positives, tandis que la fiction de HBO a atteint 96% de ces critiques. Cela indique évidemment que les deux séries ont un niveau colossal et offrent un niveau de divertissement vraiment élevé.

En plus de Poker Face, plusieurs autres titres arriveront sur la plateforme en septembre :

Codename: Annika

The Winner

Django

Fashion House

Ainsi, SkyShowtime a peu à peu réussi à se faire une place importante sur le marché audiovisuel de notre pays grâce à son contenu intéressant et original, comme c’est le cas de Tulsa King, ma série préférée de cette année, ou des aventures du mythique « Master Chief » de l’univers de « Halo ».

