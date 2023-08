Blue Beetle: date de sortie et plateforme de streaming pour le nouveau film de DC.

Le film marque le coup d’envoi des productions de James Gunn dans l’univers DC.

Le protagoniste de « Blue Beetle » sera Xolo Maridueña

L’univers des super-héros DC n’a pas eu beaucoup de chance. Il a suivi un parcours très irrégulier où de nombreux films ont été très bons, mais beaucoup ont été un véritable échec. Aucun des super-héros traités dans l’univers étendu n’a réussi à avoir plus d’un bon film. Même le prometteur Wonder Woman. Maintenant, avec l’arrivée de nouvelles personnes à la direction de l’univers, on espère que cela changera et le premier jalon sur la voie est « Blue Beetle » qui est sorti au cinéma le vendredi 18 août dernier. Maintenant, on se demande quand il arrivera sur nos écrans de télévision et sur quelle plateforme de streaming il sera diffusé. La question a une réponse simple.

De quoi parle « Blue Beetle »

Jaime Reyes (Xolo Maridueña), est un garçon latino normal. Sa vie après l’université a un brillant avenir devant lui. Ainsi, après son retour chez lui, il prévoit de commencer à travailler dans son domaine. Le problème est qu’une sorte d’entité extraterrestre le choisit comme hôte du « Blue Beetle », une puissante combinaison avec une intelligence artificielle qui le rend pratiquement invincible et avec un potentiel militaire incroyable.

Le problème est qu’il ne veut pas être un super-héros et il ignore ce genre de questions, mais tôt ou tard, dans le but de sauver sa famille et le monde, il devra accepter son nouveau rôle dans la vie et combattre les méchants qui infestent une ville cyberpunk dystopique dans laquelle il vit.

C’est l’arrivée de James Gunn dans l’univers DC en tant que « showrunner » de l’univers étendu. Après son succès dans « Guardians of the Galaxy 3 » et en confiant la réalisation du film à Ángel Manuel Soto, le film vise à être un véritable succès dans l’univers cinématographique douloureux de DC qui, même après plus d’une décennie d’essais, n’a pas réussi à trouver la solution.

Pour le moment, sur Rotten Tomatoes, il a obtenu des critiques positives de 83% de la part des critiques. Un chiffre qui n’est pas mauvais du tout, même s’il est inférieur à d’autres sorties récentes qui atteignent plus de 90%. Quoi qu’il en soit, l’avenir de ce film sera dicté par le box-office et non par les critiques professionnelles.

Pour le moment, selon le média américain, le film est:

Soutenu par l’interprétation magnétique de Xolo Maridueña dans le rôle principal, « Blue Beetle » est un film de super-héros rafraîchissant centré sur la famille, avec beaucoup d’humour et de cœur.

Sur quelle plateforme de streaming sortira « Blue Beetle »

Les films du propre univers DC appartiennent à Warner Bros. La plateforme de streaming qui appartient à Warner est HBO Max, donc c’est sur cette plateforme que nous pourrons probablement profiter du film.

Cependant, Warner a prévu de porter ses séries et films sur d’autres plateformes de streaming pour augmenter ses bénéfices. Il a même été question de l’arrivée possible de « Game of Thrones » sur Netflix. Pour cette raison, bien qu’il soit possible qu’il soit en avant-première sur HBO Max, il est possible qu’il arrive ensuite sur d’autres plateformes pour augmenter ses chances de succès et les bénéfices que le film apportera.

En résumé:

« Blue Beetle » arrivera probablement sur HBO Max

Quand sortira « Blue Beetle » sur le streaming

Pour le moment, il est pratiquement impossible de savoir quand il sortira en streaming. Tout dépendra du succès du film au box-office, car s’il ne parvient pas à atteindre des chiffres décents, il est possible qu’il arrive très rapidement sur HBO pour amortir le choc économique que cela pourrait représenter. C’est ce qui s’est déjà produit avec l’arrivée de « The Flash » en streaming, qui est ensuite arrivé sur HBO Max très peu de temps après.

Cependant, il est normal que les films prennent environ quatre-vingt-dix jours à partir du moment où ils terminent leur parcours en salles et où ils commencent à être commercialisés en location et en DVD. Pour cette raison, il ne serait pas étonnant que nous voyions le film arriver sur la plateforme de streaming avant 2024. Probablement entre novembre et décembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :