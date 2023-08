Tranquillité, rien n’est cassé sur votre téléphone Xiaomi : c’est juste que Google Maps a changé le mouvement pour afficher la carte en plein écran.

S’habituer à faire certaines choses est une mauvaise affaire lorsqu’il s’agit de smartphones et des applications qui y résident. Parce que lorsque la fonction d’un bouton physique ne change pas, celle d’un bouton numérique change ou même la manière de faire les choses change radicalement. Se mettre à jour ou mourir, disent-ils, et c’est ce que Google Maps a fait. Nous devenons un peu fous.

Il s’avère qu’il y a quelque temps, pour avoir une carte Google Maps en plein écran, sans indications ni onglets qui la survolent, il suffisait de toucher n’importe quel point de cette carte et c’était bon, des informations claires. Mais cela a changé parce que Google a décidé que le nouveau geste qu’il a introduit il y a quelques mois serait le seul. Cela indique que le fait de toucher la carte est plus gênant qu’utile, et vous devrez vous habituer à un nouveau geste.

Le nouveau geste pour agrandir la carte sur Google Maps

Google utilise déjà ce geste depuis plusieurs mois sur Google Maps, mais jusqu’à présent, les deux méthodes pouvaient être utilisées. Nous pouvions toucher l’écran n’importe où sur la carte, ce qui faisait disparaître toutes les fenêtres gênantes, et nous pouvions également faire glisser vers le haut depuis la barre de recherche, obtenant le même résultat.

Maintenant, Google a décidé que l’ancien système est obsolète et il peut sembler que nous ne sachions plus comment utiliser Google Maps. Parce que depuis qu’il a supprimé ce geste, le fait de toucher la carte en n’importe quel point avec le doigt entraîne l’apparition d’un nouveau point de route ou du point de départ d’une recherche, ou même l’affichage des informations d’un lieu mis en évidence parce que nous avons appuyé sur l’icône qui le met en évidence sur la carte.

L’ancien geste, qui était beaucoup plus intuitif que le nouveau, est supprimé et donc, pour pouvoir voir la carte entière sur notre téléphone Xiaomi, nous devons utiliser la nouvelle méthode. C’est-à-dire faire un geste de balayage de bas en haut sur la barre de recherche supérieure. Cela permettra à la carte d’être complètement dégagée devant nos yeux. Comme nous l’avons déjà dit, c’est un geste beaucoup moins intuitif que l’ancien et qui causera probablement des problèmes à plus d’un utilisateur.

Donc, si vous pensiez que quelque chose était cassé sur votre téléphone Xiaomi, ou que l’application Google Maps ne fonctionne pas correctement, sachez que tout est de la faute de Google qui a fait un changement pour le pire (nous le pensons) et qui rend l’application moins utilisable qu’avant. Voyons ce qu’ils changent ensuite. Espérons que ce ne sera pas beaucoup, car Google Maps reste l’une des applications les plus utiles sur Android et sur nos téléphones Xiaomi.

