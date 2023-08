Non, les serveurs ne seront pas remplacés par des robots. Ce n’est pas aussi facile que tu le crois.

De plus en plus de professions sont menacées par l’IA, mais jusqu’où cela ira-t-il ?

Les serveurs sont également menacés par l’IA

Pendant longtemps, nous avons vu comment on parlait des professions qui allaient disparaître à cause de l’IA. Beaucoup d’entre elles sont généralement des tâches répétitives et monotones où la main humaine n’est pas nécessaire. Même Sam Altman, PDG d’OpenAI, a prédit quelle profession existera toujours. Cela montre la valeur de ce type de conversations et de discussions sur l’un des problèmes les plus importants de l’IA, car tout le monde en parle.

Cependant, il semble maintenant que les professionnels de l’hôtellerie ont réalisé que les serveurs ne sont pas l’un des postes qui vont être remplacés par des robots. Ils ont dû en embaucher certains dans leurs restaurants pour se rendre compte qu’ils ne peuvent pas être remplacés par ces robots.

Les robots serveurs ne peuvent pas remplacer les serveurs humains

Au début, de nombreuses évaluations de ce type de services étaient très positives. À certains moments précis, ce type de main-d’œuvre robotique fonctionne vraiment bien et peut aider à soulager l’effort humain, voire le remplacer.

« C’est génial pour porter des plats chauds et ramener des assiettes et des bols sales à la cuisine, pour aider à économiser la main-d’œuvre humaine ».

Cependant, les choses ne semblent plus aussi bonnes qu’elles le semblaient au début. Il s’avère que l’utilisation de main-d’œuvre robotique présente de nombreux inconvénients, plus que l’utilisation de main-d’œuvre humaine. C’est ce qu’a expliqué Alan Song de « Foodie Kitchen », qui a acheté quelques robots pour travailler dans son restaurant :

Les restaurants devraient réfléchir attentivement avant d’avoir un serveur robot. Je dirais que c’est utile pour livrer des plats dans un restaurant et pour transporter des plats très froids ou très chauds, mais pour les petits restaurants, cela pourrait ne pas être nécessaire.

Pour d’autres utilisateurs de ce type de robots, interrogés par le média « Richmond News », ces robots n’ont pas non plus eu une grande application. Certains soulignent leur utilité pendant la pandémie. Ils ne mettaient pas la vie des travailleurs ou des clients en danger et pouvaient livrer des plats sans problème.

Cependant, lorsque la clientèle a commencé à augmenter et que les espaces entre les tables sont devenus de plus en plus petits, la situation a commencé à changer. Les robots devenaient lents, maladroits et se bloquaient, ce qui rendait nécessaire l’embauche de personnel pour résoudre ces problèmes qui semblaient ne pas exister au départ.

« Lorsque le confinement a été levé et que nous avons eu plus de clients et de tables, les robots serveurs ont causé plus d’inconvénients qu’ils n’ont aidé » – Zhengwen Hao, professionnel de l’hôtellerie.

Dans certains cas, ils étaient même plus problématiques. Par exemple, dans certains restaurants, ils n’ont pas le droit de transporter des soupes car elles peuvent être dangereuses et se renverser facilement. Selon le média, il y a même eu un accident où l’un des employés a été blessé au pied lors d’une collision avec l’un de ces robots.

Quoi qu’il en soit, il est clair que ce type de technologies ne peut pas remplacer la main humaine, du moins pour le moment. C’est pourquoi les serveurs peuvent être tranquilles, car il est difficile de croire qu’à court ou moyen terme, ils puissent être remplacés. Les restaurants qui utilisent actuellement une main-d’œuvre robotique restent purement anecdotiques. En réalité, beaucoup d’entre eux ont cela comme un attrait, mais cela n’indique pas pour autant qu’ils se passent de serveurs.

Les employés humains ne peuvent pas être remplacés par les robots.

Cela est dû au fait qu’ils sont maladroits, lents et s’ils y a beaucoup de personnes qui se déplacent dans la salle, ils se trompent et peuvent même avoir des problèmes pour transporter des liquides .

. Certains professionnels de l’hôtellerie ont des regrets.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :