Cette tablette Xiaomi baisse de moitié de prix pendant quelques heures: offre incroyable avec 90 Hz, Android 13 et 8 000 mAh

Pour seulement 170 euros, vous pouvez vous procurer une tablette bien construite, avec un grand écran et une autonomie étendue, avec laquelle vous pourrez regarder des séries, lire ou accéder aux réseaux sociaux.

Cette tablette Xiaomi est un achat brutal maintenant qu’elle est à 170 euros.

Il est beaucoup plus facile de se procurer l’une des meilleures tablettes bon marché du marché grâce à la superbe offre du Redmi Pad. Cette tablette Xiaomi, initialement vendue 329,99 euros dans le modèle 4 Go + 128 Go, est pratiquement à moitié prix sur AliExpress Store. Attention, vous pouvez l’acheter pour seulement 169 euros, mais vous devez savoir que l’offre se termine dans la matinée de ce lundi 21 août, vous avez seulement quelques heures pour en profiter.

Il est important de noter que vous économisez 160 euros sur l’achat d’une tablette bon marché très complète avec laquelle vous pourrez naviguer sur Internet, accéder aux réseaux sociaux, regarder des séries et des films, ou prendre des notes en classe. En un mot, il a une puissance suffisante pour exécuter les tâches les plus basiques. De plus, AliExpress vous offre une livraison gratuite en seulement 9 jours, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour l’avoir chez vous.

Pour comparer, le même modèle du Redmi Pad a un prix de 200 euros sur Amazon, tandis que dans la boutique officielle de Xiaomi, il est maintenu aux 329,99 euros d’origine. Sur Netcost-security.fr, nous avons analysé ce Redmi Pad et nous savons comment il fonctionne, nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Achetez le Redmi Pad à moitié prix pendant quelques heures

Le processeur qui donne vie au Redmi Pad est le MediaTek Helio G99, qui offre de bonnes performances pour les applications les plus populaires. Par exemple, vous pouvez utiliser la tablette pour regarder du contenu multimédia, partager vos pensées sur les réseaux sociaux, voir comment arriver à votre destination avec Google Maps ou rechercher sur Internet. Vous disposez de 128 Go pour installer des applications et stocker des fichiers, tandis que la RAM est de 4 Go.

Un autre point fort de cette tablette est l’écran LCD de 10,61 pouces, une taille considérable qui vous permettra de profiter pleinement du contenu multimédia. Il s’agit d’un écran avec une résolution de 1200 x 2000 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 hertz, ce qui rend les images nettes et fluides. La qualité sonore des 4 haut-parleurs est également surprenante, avec une compatibilité Dolby Atmos.

Parmi les caractéristiques du Redmi Pad, on trouve également un système photographique composé d’une caméra arrière et d’une caméra frontale, toutes deux de 8 mégapixels. En plus de pouvoir les utiliser pour prendre des photos et des vidéos, elles servent également à participer à des appels vidéo. Ainsi, le Redmi Pad est également une bonne tablette bon marché pour les étudiants, car vous pourrez l’utiliser pour travailler en ligne avec vos camarades de classe.

Vous pouvez être certain que la tablette Xiaomi ne vous laissera pas tomber dès le départ, car elle est équipée d’une énorme batterie de 8 000 mAh. Avec une utilisation légère, vous pourrez profiter d’environ 2 jours d’autonomie, réduite à une journée si vous êtes très exigeant dans son utilisation. La charge rapide qu’elle supporte est de 18W, avec le chargeur et le câble inclus dans la boîte.

Gardez à l’esprit que ce Redmi Pad a déjà été mis à jour vers MIUI 14 basé sur Android 13, qui a une interface utilisateur très confortable et dispose du Bluetooth 5.3 et du WiFi 5. Nous pensons que c’est une tablette très complète, surtout maintenant qu’elle peut être vôtre pour seulement 169 euros sur AliExpress Store. N’oubliez pas que l’offre n’est valable que pendant quelques heures, le Redmi Pad retrouvera bientôt son prix habituel.

