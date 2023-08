Nous avons sélectionné les 5 meilleurs jeux de plateforme pour Android et iOS. Téléchargez-les sur votre téléphone et profitez de ce genre sans dépenser un centime.

À l’intérieur de Play Store et de l’App Store, vous pouvez trouver plus de 100 jeux vidéo du genre des plateformes.

Grâce à l’impact qu’ont eu les appareils mobiles sur le marché des jeux vidéo, de plus en plus de titres sortis sur consoles et PC décident de tenter leur chance sur Android et iOS. Un exemple clair en est ce qui s’est passé au cours des dernières années avec le genre des jeux vidéo de plateforme.

Si vous faites partie de ces personnes qui aiment ce type de jeux vidéo, mais n’ont pas envie d’acheter une console ou d’améliorer leur ordinateur pour pouvoir jouer à des jeux de plateforme, ne désespérez pas ! Tant sur Android que sur iOS, vous pouvez télécharger gratuitement des jeux de ce genre.

Les 5 meilleurs jeux de plateforme pour mobile

Malgré les centaines de jeux vidéo de ce genre disponibles sur le Play Store et l’App Store, nous avons décidé de sélectionner ceux qui se démarquent vraiment du reste. De même, les 5 jeux de plateforme pour mobile que nous vous montrerons ci-dessous sont totalement gratuits.

Cependant, certains d’entre eux utilisent les fameuses microtransactions, qui vous « obligent » à dépenser un peu d’argent pour accéder à des niveaux exclusifs (vous n’aurez pas besoin d’utiliser de l’argent réel pour jouer à ces jeux vidéo).

Brawlhalla

Gratuit et avec des mises à jour mensuelles, Brawlhalla s’est imposé comme l’un des meilleurs jeux de combat en plateforme.

Avec près de 50 millions de joueurs actifs, ce titre permet de jouer en ligne avec jusqu’à 8 joueurs. Il offre également une compatibilité entre les différentes plateformes, qu’est-ce que cela indique ? Vous pouvez jouer avec des utilisateurs de PS4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, Android et iOS.

Et ce n’est pas tout, Brawlhalla propose différents modes de jeu : tout est permis, parties classées, parties amicales, ou même créer des salles personnalisées pour jouer avec vos amis.

À noter que Brawlhalla compte un total de 50 personnages, un nombre qui ne cesse d’augmenter (de nouveaux personnages sont ajoutés chaque mois).

Google Play | Brawlhalla

Sonic Forces

Frenétique, amusant et extrêmement compétitif, voilà trois mots qui décrivent parfaitement l’un des meilleurs jeux de plateforme Sonic que l’on peut trouver sur Android et iOS.

Alliant courses et batailles en ligne, Sonic Forces est l’un de ces rares jeux vidéo mobiles qui permettent de jouer avec d’autres personnes en temps réel. Il propose différents environnements ainsi que des personnages ; le mot « plateformes » passe au second plan, car même si les environnements peuvent être explorés du début à la fin, l’objectif dans ce jeu est d’arriver en premier à la ligne d’arrivée avant les autres.

En d’autres termes, il s’agit d’un jeu similaire à la version de Mario Kart sortie sur mobile, bien qu’il se distingue par l’inclusion d’environnements entièrement explorables (c’est pourquoi il peut être considéré comme un jeu de plateforme).

Google Play | Sonic Forces

Banana Kong

Vous voulez profiter de la version non officielle de Donkey Kong sur votre appareil mobile ? Si votre réponse est « oui », vous devriez donner une chance à Banana Kong. En bref, il s’agit d’un jeu de plateforme dans lequel vous devrez courir, sauter, rebondir et éliminer tous les ennemis qui apparaissent à l’écran.

Essayant de copier tout ce que nous avons vu dans les différentes éditions de Donkey Kong sorties ces dernières années, Banana Kong intègre quelques nouveautés pour ne pas paraître identique.

Certaines de ces nouveautés comprennent la possibilité d’utiliser un sanglier pour vaincre les ennemis, ou un toucan pour surmonter les obstacles qui apparaissent dans plus de 15 niveaux que propose ce jeu de plateforme addictif.

Google Play | Banana Kong

Vector Classic

En reprenant certaines mécaniques du célèbre jeu vidéo Mirror’s Edge sorti sur consoles et PC, Vector Classic est devenu l’un des meilleurs jeux de plateforme pour Android et iOS.

Ce titre a des éléments de parkour et mélange les genres des plateformes et de la course infinie, ce qui garantit un plaisir certain. L’objectif est de s’échapper à tout prix, de sauter, courir, glisser et franchir les obstacles qui se présentent dans plus de 10 niveaux proposés par le jeu.

Si vous voulez profiter d’un jeu pratiquement unique dans son style, vous devriez lui donner une chance. De plus, vous pourrez profiter d’événements temporaires, qui se renouvellent chaque semaine.

Google Play | Vector Classic

Super Mario Run

Comme beaucoup le savent, le cher Mario Bros est le premier personnage qui nous vient à l’esprit lorsque nous parlons de jeux de plateforme. Eh bien, ce jeu de Mario est sans aucun doute l’un des meilleurs choix que nous trouvons sur le Play Store et l’App Store lorsque nous recherchons un jeu de plateforme pour mobile.

Étant la première incursion de Mario Bros sur les appareils mobiles, Nintendo a réussi à créer une version unique dans son style. Vous pourrez courir, sauter, éliminer les ennemis et collecter toutes les pièces qui apparaissent dans plus de 20 niveaux présents dans les 6 mondes que propose le jeu en question.

Google Play | Super Mario Run

Sans rien d’autre à ajouter à ce sujet, nous vous recommandons de télécharger les 5 jeux et de les essayer, ainsi vous pourrez voir leur qualité graphique et profiter de tout ce qu’ils offrent.

