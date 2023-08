Qu’est-ce qu’AliExpress Choice et quelles garanties offre ce sceau.

Dans ce guide, je vais tout vous expliquer sur le programme AliExpress Choice et les garanties offertes par ce sceau.

Dans les sections suivantes, je vais tout vous expliquer sur AliExpress Choice. Tout d’abord, je vais vous montrer ce que c’est et comment ça fonctionne sur cette plateforme de commerce électronique d’origine chinoise. Ensuite, je vous montrerai comment repérer les produits faisant partie de ce programme et quels sont les avantages que vous obtenez en choisissant ce type d’articles. Ne manquez pas ça !

Qu’est-ce qu’AliExpress Choice ?

Avantages d’acheter des produits AliExpress Choice

AliExpress Choice est une chaîne de vente intégrée dans la plateforme AliExpress. Elle a été conçue pour offrir aux utilisateurs une expérience d’achat plus sécurisée et fiable. Ainsi, elle donne aux acheteurs un accès à une sélection diverse de produits provenant de différents vendeurs et catégories. Cependant, ce qui distingue les produits présentés dans AliExpress Choice est leur caractéristique unique : ils sont tous gérés par AliExpress et sont expédiés via la logistique interne de la plateforme.

Cette nouvelle proposition offre aux acheteurs la garantie que les envois sont effectués à partir d’un système fiable et rapide. De plus, avec l’introduction d’AliExpress Choice, la plateforme va encore plus loin et permet aux utilisateurs d’accéder à une sélection de produits proposée par la société elle-même. Cela indique que les produits sont expédiés de manière efficace, mais qu’ils bénéficient également de la garantie directe d’AliExpress.

Par conséquent, les acheteurs peuvent explorer une gamme diversifiée de produits, des produits électroniques à la mode et aux articles pour la maison, sans se soucier de l’authenticité de l’envoi ou des retards de livraison. Choice s’ajoute aux avantages d’autres initiatives de l’entreprise, comme AliExpress Store.

Comment repérer les produits Choice sur AliExpress

Avec les produits Choice d’AliExpress, il se passe quelque chose de similaire avec les produits Prime d’Amazon. Ils portent tous une étiquette d’identification. Donc, pour faire vos achats sur AliExpress en profitant des avantages de Choice, il vous suffit de repérer l’indicateur montré sur l’image ci-dessus.

Pour le moment, du moins je n’ai pas réussi à trouver cette fonctionnalité, il n’y a pas de filtre pour les produits Choice. Ils apparaissent plutôt parmi les autres produits dans les recherches et les catégories. Il semble donc nécessaire de faire attention pour repérer ces éléments dans le catalogue de la plateforme.

Ensuite, je vais vous présenter les avantages d’acheter des produits AliExpress Choice sur cette marketplace. De cette manière, vous pourrez évaluer si cela vaut la peine de choisir ce type d’articles et de les prioriser dans vos achats sur AliExpress.

Gestion et garantie d’AliExpress

Les produits Choice sont gérés directement par AliExpress. C’est certainement l’un de leurs principaux attraits. En achetant l’un de ces produits, la société vous offre une plus grande confiance dans la qualité du produit et le service client. Cette gestion centralisée garantit une expérience d’achat satisfaisante.

Livraison rapide et gratuite

Tous les produits de la catégorie Choice bénéficient de livraisons gratuites pour les achats de plus de 10 euros. Ils sont tous expédiés via la logistique d’AliExpress. Cela garantit que les produits parviennent aux acheteurs dans un délai plus court, notamment dans un délai maximum de 9 jours, même s’ils sont expédiés depuis la Chine.

Suivi détaillé

Un autre avantage de choisir des produits Choice (excusez la redondance) est qu’ils incluent un numéro de suivi. Cela vous permet de suivre l’emplacement de vos produits en temps réel. Cette transparence dans l’information fait défaut dans ce genre de plateformes où les vendeurs utilisent des systèmes si disparates.

Meilleures retours

AliExpress Choice offre l’avantage de pouvoir retourner les produits via des points de dépôt locaux. Cela réduit les problèmes liés aux retours internationaux et facilite le processus pour les acheteurs.

Alors que les retours sont gratuits, la société a établi une limite de 3 retours par mois par acheteur. Cette mesure évite les abus du système et assure que les retours sont réellement nécessaires. De plus, sachez que les acheteurs ont jusqu’à 15 jours civils après réception du produit pour demander un retour.

Sélection à des prix compétitifs

Les produits Choice restent très bon marché. Ainsi, profiter des avantages du canal de vente d’AliExpress n’indique pas perdre l’un des principaux attraits de la plateforme, à savoir ses prix compétitifs.

Variété de produits

La catégorie Choice couvre une large gamme de produits et de catégories, ce qui offre aux acheteurs une sélection diversifiée à choisir, le tout avec les avantages de livraison et de garantie de cette nouvelle initiative d’AliExpress.

Après plusieurs tests, j’ai remarqué que dans la plupart des recherches et catégories du store, des produits Choice apparaissent. Il n’est donc pas difficile de trouver des articles qui bénéficient des avantages décrits.

