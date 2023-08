iOS 17: Tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles fonctionnalités, les dates de sortie et plus

iOS 17 a été officiellement annoncé lors de la WWDC, marquant la plus grande mise à jour logicielle annuelle d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone. Cette année, iOS 17 propose de nouvelles fonctionnalités pour Messages, FaceTime et les widgets. Voici un récapitulatif de notre couverture, des nouvelles fonctionnalités, des détails sur les versions bêta et les dates de sortie, et plus encore.

Versions bêta d’iOS 17

Depuis juin, iOS 17 est disponible uniquement pour les testeurs en version bêta pour développeurs, mais il y a un gros changement dans le processus de test de version bêta pour les développeurs cette année. Auparavant, les versions bêta pour les développeurs d’iOS étaient uniquement disponibles pour les développeurs enregistrés qui payaient 99 $ par an.

Cette année, iOS 17 propose des versions bêta disponibles pour quiconque s’inscrit à un compte de développeur gratuit. Aucune souscription annuelle de 99 $ n’est requise.

Cela dit, nous vous recommandons de procéder avec prudence. Apple indique que ces versions bêta sont destinées aux « développeurs » pour une raison. La version bêta d’iOS 17 contient plusieurs bugs, des problèmes de performances et a un impact important sur l’autonomie de la batterie. Ce n’est pas parce que la version bêta pour développeurs d’iOS 17 est disponible gratuitement que vous devez vous précipiter pour l’installer.

Cependant, ce mois-ci, Apple publiera une version bêta publique d’iOS 17, qui contiendra toujours des bugs et des bizarreries, mais dans une moindre mesure que les versions bêta pour développeurs.

Quand iOS 17 sera-t-il disponible pour tout le monde ?

Une fois les tests de la version bêta terminés, Apple publiera iOS 17 pour le grand public. Selon la précédence, cela se produira en septembre. Voici un aperçu des dates de sortie précédentes des mises à jour d’iOS en septembre :

iOS 16 : 12 septembre 2022

iOS 15 : 20 septembre 2021

iOS 14 : 16 septembre 2020

iOS 13 : 19 septembre 2019

iOS 12 : 17 septembre 2018

Comme vous pouvez le constater, Apple est assez cohérent avec ses calendriers de sortie d’iOS. C’est pourquoi nous nous attendons à ce qu’iOS 17 suive le même schéma et soit publié quelque part mi-septembre.

Appareils compatibles avec iOS 17

Notamment, iOS 17 nécessite la puce A12 Bionic ou une version ultérieure. Cela indique que l’iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, tous sortis pour la première fois en 2017, ne recevront pas la mise à jour cette année. Voici la liste complète des appareils compatibles avec iOS 17 :

iPhone XS et XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro et Pro Max

iPhone 12 et 12 mini

iPhone 12 Pro et Pro Max

iPhone 13 et 13 mini

iPhone 13 Pro et Pro Max

iPhone 14 Pro et Pro Max

iPhone SE (2e et 3e générations)

Quoi de neuf dans iOS 17 ?

Maintenant que les détails ennuyeux sont écartés, plongeons dans certaines des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17. Apple affirme que l’objectif d’iOS 17 est de rendre votre iPhone « plus personnel et intuitif », et il propose une large gamme de nouvelles fonctionnalités pour atteindre cet objectif.

iOS 17 comprend une nouvelle fonctionnalité appelée « Contact Posters », qui vous permet de personnaliser l’apparence de votre profil lorsque vous interagissez avec d’autres utilisateurs d’iPhone. Vous pouvez configurer votre Contact Poster pour inclure des photos de profil, une typographie spéciale et des couleurs de police, et bien plus encore.

Pour les appels audio et vidéo FaceTime, Apple a ajouté pour la première fois la prise en charge des messages vocaux. Ainsi, si vous appelez quelqu’un, vous pouvez lui laisser un message pour expliquer pourquoi vous avez appelé. Et lorsqu’ils vous appellent, ils peuvent laisser leur propre message vocal.

Aussi pour FaceTime, Apple a ajouté une variété de nouvelles réactions. Cela comprend des cœurs, des ballons, des feux d’artifice, des rayons laser et de la pluie. Ces effets peuvent être activés par certains gestes et sont également compatibles avec des applications tierces.

iOS 17 comprend également des améliorations d’AirDrop. Par exemple, NameDrop est une nouvelle fonctionnalité d’AirDrop qui permet de partager vos coordonnées avec un autre utilisateur d’iPhone ou d’Apple Watch en rapprochant simplement vos appareils l’un de l’autre. De plus, en plaçant deux iPhones à proximité l’un de l’autre, vous pouvez activer SharePlay pour des choses comme la vidéo, la musique et les jeux.

Par ailleurs, AirDrop prend désormais en charge le transfert d’autres contenus d’un appareil à l’autre en tapant deux téléphones ensemble, y compris des photos, des vidéos et des fichiers. De plus, plus tard dans l’année, AirDrop permettra le transfert de gros fichiers entre deux téléphones situés à proximité, la finalisation du transfert se faisant via iCloud.

L’application Musique a été repensée avec la prise en charge des listes de lecture collaboratives et des transitions en fondu enchaîné (enfin). Dans CarPlay, l’application Musique comprend désormais la prise en charge de SharePlay, permettant à tous les passagers de votre voiture de participer à la musique en cours de lecture (si vous êtes assez courageux pour le permettre).

Un autre changement majeur dans iOS 17 est une rénovation majeure de l’autocorrection, qui permettra enfin à chacun de dire ce qu’il veut dire. Alimenté par l’apprentissage automatique, le nouveau système d’autocorrection apprend de votre façon de saisir, facilite la correction des erreurs et complète automatiquement vos mots et phrases pendant que vous tapez. La dictée a également été améliorée avec un nouveau modèle de reconnaissance vocale « encore plus précis », selon Apple.

StandBy est l’un des changements les plus remarquables pour les utilisateurs d’iPhone cette année. Lorsque vous placez votre iPhone horizontalement sur un chargeur, il affiche une nouvelle interface de style d’affichage intelligent personnalisée avec des widgets récapitulatifs pour des éléments tels que l’heure, le calendrier, les alarmes et plus encore.

Pour les fans des widgets de l’écran d’accueil, iOS 17 comprend une importante mise à jour avec la prise en charge des widgets interactifs. Cela indique que vous pouvez maintenant interagir directement avec les widgets eux-mêmes, plutôt que d’être directement amené à l’application elle-même. Par exemple, vous pouvez interagir avec les commandes de lecture et de pause pour le widget de l’application Musique directement depuis l’écran d’accueil de votre iPhone. En parallèle, Apple a également ajouté des widgets de l’application Home pour la première fois.

iOS 17 comprend un certain nombre de mises à jour d’accessibilité, telles que Assistive Access. Il s’agit d’une nouvelle interface personnalisable qui facilite l’utilisation de l’iPhone pour les utilisateurs ayant des troubles cognitifs. Personal Voice permet aux utilisateurs à risque de perte de la parole, tels que ceux atteints de SLA, de créer une voix qui leur ressemble. Live Speech est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs ne pouvant pas parler d’option pour taper et faire prononcer leurs mots en personne, lors des appels téléphoniques ou des appels FaceTime.

L’application Messages dans iOS 17 obtient également un nouvel élan majeur avec de nouvelles fonctionnalités pour les stickers, les réactions, et plus encore.

L’interface des applications iMessage a été repensée pour faciliter l’accès à des éléments tels que l’appareil photo, l’application Photos, le partage de position, les GIF, etc.

Les messages audio sont désormais automatiquement transcrits, vous n’avez donc pas à écouter votre ami bavarder pendant deux minutes.

Les stickers ont été repensés, Apple transformant tous les emojis en stickers et permettant de créer vos propres stickers avec vos propres photos. Les stickers peuvent être utilisés dans les messages, en tant que Tapbacks, et bien plus encore.

L’application Messages comprend une fonctionnalité de recherche améliorée avec la prise en charge des filtres de recherche.

Il est plus facile de répondre à un message spécifique en le faisant glisser vers la droite, au lieu de maintenir une pression longue.

Le jeu de fonctionnalités robustes de gestion des codes d’authentification à deux facteurs d’Apple est également amélioré avec iOS 17. Cette année, les codes à deux facteurs envoyés par courrier pourront également être automatiquement remplis. L’application Messages supprimera également automatiquement les messages texte d’authentification à deux facteurs.

La combinaison des fonctionnalités de Messages et de Localiser Mon iPhone donne une nouvelle fonctionnalité appelée Vérification de la position, qu’Apple décrit comme une « fonctionnalité importante lorsque l’utilisateur veut notifier à un membre de sa famille ou à un ami qu’il est arrivé à destination en toute sécurité. » Lorsque la vérification de la position est activée, votre ami ou membre de la famille sera automatiquement notifié lorsque vous arriverez à destination. Si vous ne progressez pas vers cette destination, iOS 17 partagera des informations telles que votre position, le niveau de la batterie et l’état du service mobile avec l’autre personne.

La messagerie vocale en direct dans iOS 17 vous permet de voir la transcription en temps réel lorsque quelqu’un laisse un message vocal, y compris la possibilité de décrocher l’appel pendant que la personne laisse son message. Les appels identifiés comme du spam par les opérateurs n’apparaîtront pas en tant que messagerie vocale en direct, mais seront instantanément refusés.

iOS 17 comprendra également une toute nouvelle application Journal plus tard cette année. En utilisant l’application Journal, Apple affirme que les utilisateurs d’iPhone auront une nouvelle façon d’apprécier la vie et de préserver les souvenirs. L’application Journal dans iOS 17 utilisera l’apprentissage automatique pour suggérer des moments que vous voudrez peut-être vous rappeler. L’application vous incitera à rédiger un journal en fonction de choses comme les photos, la musique, les séances d’entraînement, etc.

Voici un aperçu de plusieurs autres changements dans iOS 17 pour les utilisateurs d’iPhone cette année :

Nouvelles fonctionnalités pour la navigation privée, notamment la possibilité de verrouiller les onglets derrière Face ID ou Touch ID.

Les mots de passe et les clés d’accès stockés dans le trousseau iCloud peuvent désormais être partagés avec des amis et de la famille.

Apple Plans ajoute la prise en charge des cartes hors ligne et des informations de disponibilité en temps réel pour les stations de recharge pour voitures électriques.

L’application Santé propose désormais des fonctionnalités de santé mentale robustes, notamment la possibilité de consigner votre humeur quotidienne et vos émotions.

La fonction Distance d’écran est une nouvelle fonctionnalité dans iOS 17 qui, selon Apple, contribuera à réduire le risque de myopie chez les enfants en veillant à ce qu’ils n’approchent pas trop leur appareil de leur visage.

Les AirTags peuvent désormais être partagés avec jusqu’à cinq autres personnes. Cela fonctionne également avec tous les autres accessoires du réseau Localiser.

AirPlay est plus intelligent et utilise désormais l’intelligence sur l’appareil pour en savoir plus sur votre interaction avec les appareils compatibles AirPlay. Apple travaille également pour étendre la disponibilité d’AirPlay dans les hôtels, en commençant par un partenariat avec LG.

L’application Notes propose désormais des liens internes entre les notes, vous permettant de créer un lien d’une note Apple à une autre.

Siri peut désormais être activé en disant simplement « Siri », au lieu de « Dis Siri ».

Les AirPods proposent désormais un son adaptatif, un volume personnalisé, une perception des conversations et des améliorations de la commutation automatique et des commandes d’appel.

La fonctionnalité Visual Look Up fonctionne désormais dans les vidéos, ainsi que la possibilité de reconnaître de nouvelles choses comme la nourriture, les devantures de stores, les enseignes, les symboles, etc.

L’application Rappels peut désormais regrouper automatiquement les éléments que vous ajoutez à votre liste d’épicerie par catégories, telles que les fruits, les légumes, les boissons, les viandes, etc.

L’application Photos peut désormais reconnaître les chats et les chiens en tant qu’individus distincts. Par exemple, si vous avez deux chiens nommés Blake et Ruby, l’application Photos séparera automatiquement les images les concernant dans leurs propres albums.

