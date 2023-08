Introduction des Passkeys dans 1Password – un nouveau type d’identifiant de connexion [Vidéo]

Les mots de passe posent problème

Si vous n’utilisez pas de gestionnaire de mots de passe, vous rencontrez le problème de la création, de la mémorisation et de l’utilisation de mots de passe forts. C’est pourquoi tant de personnes utilisent des mots de passe courts, ou réutilisent les mêmes mots de passe encore et encore pour chaque site web. Évidemment, cela pose un énorme problème de sécurité.

Mais même si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, il est toujours super agaçant de devoir réinitialiser votre mot de passe. Heureusement, il existe une meilleure solution – je veux vous présenter les Passkeys.

Qu’est-ce que les Passkeys ?

Les Passkeys sont un nouveau type d’identifiant de connexion qui remplacera entièrement les mots de passe.

Les Passkeys n’ont pas besoin d’être mémorisés. Il n’existe pas de Passkeys faibles. Les Passkeys ne peuvent jamais être volés lors d’une violation de données.

Les Passkeys sont beaucoup plus sécurisés que les mots de passe, faciles à utiliser et entièrement pris en charge par des entreprises comme Apple, Google et Microsoft.

Alors comment fonctionnent les Passkeys ?

Chaque Passkey est composée de deux parties imbriquées – une clé publique et une clé privée – qui sont mathématiquement liées. La clé publique est partagée avec l’application ou le site web pour lequel vous avez un compte, et la clé privée est stockée sur des appareils de confiance comme votre smartphone ou votre ordinateur, et protégée par un NIP ou par des biométriques comme Face ID ou Touch ID.

Les deux clés sont nécessaires pour vous authentifier et il est impossible de déterminer l’une des parties de la Passkey à partir de l’autre.

Lorsque vous souhaitez vous connecter à l’aide de votre Passkey, votre appareil vous demandera de vérifier votre identité, puis les deux clés sont utilisées pour générer un jeton d’authentification pour l’application ou le site web auquel vous vous connectez.

Personne ne peut se connecter à vos comptes protégés par Passkey à moins d’avoir accès physique à votre appareil et d’être capable de déverrouiller l’appareil.

Pour récapituler

Les Passkeys sont rapides et faciles à créer.

Vous n’avez rien à mémoriser.

Les Passkeys sont par défaut solides.

Les Passkeys sont résistants aux attaques de phishing et autres attaques d’ingénierie sociale.

Dès cet été, 1Password introduira les passkeys en tant que type d’élément afin que vous puissiez les stocker avec vos mots de passe actuels et les utiliser de manière transparente. 1Password vous aidera à créer, gérer et partager des passkeys et les conservera en sécurité avec vos mots de passe, cartes de crédit, notes sécurisées et autres données privées. Il les synchronisera également de manière sécurisée sur tous vos appareils.

Donc oui, les mots de passe tels qu’ils existent aujourd’hui posent un problème, mais les passkeys arrivent pour changer la donne. Visitez le site web de 1Password pour en savoir plus sur les passkeys avant leur lancement.

