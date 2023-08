Pourquoi il est logique de lancer des téléphones mobiles avec 24 Go de RAM

Non seulement les IA consomment beaucoup de RAM, mais elles coûtent aussi trop cher.

Les futurs smartphones pourront disposer de 24 Go de RAM

Il n’existe pas encore de téléphones avec 24 Go de RAM, mais cela pourrait changer prochainement. L’utilisation de l’intelligence artificielle demande de plus en plus de puissance, il est donc très probable que les smartphones aient besoin d’une mémoire d’une telle capacité dans un avenir proche. Nous vous expliquons exactement pourquoi l’IA aura besoin de 24 Go de RAM.

Une RAM puissante permettra de faire économiser beaucoup d’argent à l’intelligence artificielle

Toute IA récente nécessite beaucoup de RAM pour fonctionner. Il est plus facile d’exécuter l’IA via la RAM que via la mémoire normale. Cela s’explique par le fait que ce type de mémoire a une latence plus faible et une plus grande bande passante, ce qui explique son fonctionnement plus stable. Beaucoup d’entre elles, comme Vicuna-7B, nécessitent exclusivement 6 Go de RAM pour s’exécuter sur un téléphone portable.

D’autre part, une meilleure RAM réduirait les coûts de service du cloud computing pour les intelligences artificielles. Maintenir ChatGPT coûte 700 000 dollars par jour à OpenAI, ce qui a amplifié sa crise, c’est pourquoi la RAM jouera un rôle important dans l’utilisation de l’IA sans dépenser une telle quantité exagérée. Le téléphone portable pourra utiliser sa mémoire la plus puissante pour éviter de gaspiller autant de ressources dans le cloud. Qualcomm est l’une des entreprises pionnières dans la recherche pour améliorer la RAM afin de réduire les coûts.

Il existe plusieurs types d’IA, qui avancent toutes à pas de géant. D’une part, on retrouve les plus connues, comme ChatGPT ou les créatrices de musique, mais d’autres sont également testées, capables d’accomplir de nouvelles fonctions. Par exemple, utiliser la caméra du téléphone portable pour voir quels exercices une personne effectue, évaluer sa technique et la corriger si nécessaire.

Quels téléphones auront 24 Go de RAM ?

Des rumeurs circulent selon lesquelles le prochain OnePlus 12, ainsi que plusieurs téléphones de future génération, auront 24 Go de RAM. Les dernières fuites concernant ce modèle affirment qu’il intégrera une mémoire RAM de 16 Go, mais cela n’indique pas que les 24 Go soient exclus. Il est possible que l’appareil soit capable de diviser sa RAM de manière à ne pas pouvoir accéder à la totalité. Ainsi, certaines parties seront réservées à l’utilisation exclusive de l’IA.

Alors, pourquoi n’annonce-t-on pas qu’il intègrera 24 Go de RAM au lieu de 16 ? Comme il ne peut pas disposer de toute la mémoire et en réserve une partie pour l’utilisation exclusive de l’IA, il serait illogique de l’annoncer ainsi. Si cela a réellement 24 Go, ce sera 16 + 8, pas 24. Pour exécuter des applications simultanées ou profiter des jeux vidéo les plus puissants, seuls 16 Go seront utilisés.

