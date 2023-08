Voici comment activer l’audio haute définition sur votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO

Activation de l’option « Audio HD » sur votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO améliorera facilement la qualité du son de l’appareil.

Votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO avec MIUI regorge de fonctionnalités, et il est possible que vous ne connaissiez pas encore beaucoup d’entre elles. À plus d’une occasion, nous avons déjà parlé de fonctions ou de astuces secrètes de MIUI inconnues de la plupart du public, et de temps en temps nous en découvrons d’autres nouvelles qui valent la peine d’être connues.

C’est le cas de la fonction Audio HD, une option quelque peu cachée dans MIUI, qui permet d’améliorer la qualité du son de n’importe quel smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO en quelques étapes simples.

Activez l’Audio HD sur votre smartphone Xiaomi avec MIUI

L’option Audio HD est disponible sur n’importe quel smartphone avec une version récente de MIUI, quel que soit le modèle ou la version d’Android. La seule condition que vous devez remplir est d’avoir activé les options de développement sur l’appareil. Une fois que vous l’avez fait, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Paramètres de votre smartphone Xiaomi et accédez à la section « Paramètres supplémentaires » Appuyez sur « Options pour les développeurs » Recherchez les options liées à la connexion Bluetooth, où vous trouverez une appelée « Audio HD ». Activez l’interrupteur situé juste à sa droite

C’est tout. Une fois terminé, votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO offrira un son de meilleure qualité chaque fois que cela sera possible lors de la lecture de contenu via Bluetooth. Notez que cette amélioration de la qualité audio s’applique uniquement au son transmis via Bluetooth et n’affectera pas les haut-parleurs internes de l’appareil.

Il se peut que l’option Audio HD ne soit pas disponible et que vous ne puissiez pas activer l’interrupteur. Dans ce cas, assurez-vous d’avoir des écouteurs connectés via Bluetooth à l’appareil avant d’activer cette option pour qu’elle soit disponible

