Crée une réplique de TARS d’Interstellar en utilisant un Raspberry Pi

Un inventeur a utilisé un Raspberry Pi pour créer une réplique miniature du célèbre robot du film de Cristopher Nolan.

La réplique utilise un Raspberry Pi pour donner à ce mini-robot sa capacité de se déplacer

Avec un Raspberry Pi (l’une des meilleures inventions de la dernière décennie) et quelques mois de travail, vous pouvez créer votre propre réplique du robot TARS du film Interstellar. C’est ce qu’a démontré un jeune inventeur, Charlie Diaz, qui a détaillé l’idée et le fonctionnement de ce robot auprès de l’une des plus grandes communautés de hackers et d’inventeurs d’Internet.

Il explique que le processus a duré près de deux ans. Pendant ce temps, il a exploré différentes façons de créer une réplique de TARS, le robot autonome issu du corps tactique de la marine américaine qui s’est joint à l’équipage du vaisseau Endurance dans le célèbre film de science-fiction réalisé par Cristopher Nolan.

Une réplique miniature du robot TARS qui marche et communique grâce à un Raspberry Pi

L’inventeur explique que l’objectif de ce projet a toujours été de créer une représentation raisonnablement fidèle du robot TARS, en veillant à ce qu’il puisse marcher de la même manière que dans le film.

Au cours des deux dernières années, il a créé plusieurs versions du robot, certaines plus fonctionnelles que d’autres. Finalement, il a réussi à trouver une variante avec un fonctionnement plus raffiné et fiable pour se déplacer. Selon l’inventeur, la version actuelle « est capable de marcher de manière continue pendant des heures ».

Maintenant qu’il a réussi à créer une version suffisamment fonctionnelle du robot grâce à ses deux bras robotiques avec lesquels il peut interagir avec son environnement, il souhaite partager avec le monde le matériel nécessaire et les instructions pour que chacun puisse construire son propre « mini TARS ».

Pour cela, des composants tels qu’un mini ordinateur Raspberry Pi, des batteries de différentes capacités, des moteurs, un écran de 5 pouces et d’autres éléments, certains imprimés en 3D, ont été utilisés. Curieusement, il n’y a pas si longtemps, quelqu’un a également utilisé un Raspberry Pi pour créer une réplique d’un autre des robots les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

Le résultat est tout simplement impressionnant. La façon dont la réplique marche est essentiellement identique à celle du robot dans le film, ce qui a été rendu possible grâce à une étude approfondie des mouvements de la part de l’inventeur. Toutes les informations nécessaires pour reproduire le travail de Charlie Diaz se trouvent sur Hackster.io.

