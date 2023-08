Lei Jun et Lu Weibing ont été repérés en train de tester la voiture électrique Xiaomi MS11

Lei Jun et Lu Weibing ont récemment été repérés en train de tester la voiture électrique Xiaomi MS11 au Xinjiang. Xiaomi, qui ne reste pas insensible à la révolution des véhicules électriques dans le monde avec cette initiative, se prépare à lancer la très attendue voiture électrique Xiaomi MS11 en 2024. Aujourd’hui, la voiture Xiaomi MS11 a été repérée en cours de test au Xinjiang, et d’après les publications et les emplacements de Lei Jun et de Lu Weibing, il est fort probable qu’ils conduisent ensemble.

Lei Jun et Lu Weibing testent ensemble la voiture électrique Xiaomi MS11 !

Aujourd’hui, quatre véhicules de test Xiaomi ont été repérés sur l’autoroute de Changji au Xinjiang, les véhicules auraient une posture vraiment bonne. Il est également possible de découvrir de nouveaux détails sur le véhicule, équipé d’étriers jaunes et d’arêtes vives sur la console centrale de l’intérieur. La nouvelle voiture devrait être disponible en deux versions, avec ou sans lidar. L’objectif global de Xiaomi avec la voiture électrique Xiaomi MS11 est d’améliorer la commodité pour les utilisateurs tout en veillant à ce que la sécurité routière reste une priorité absolue. En trouvant le bon équilibre entre innovation et praticité, Xiaomi positionnera la voiture électrique Xiaomi MS11 comme une option attrayante pour les amateurs de technologie et les conducteurs soucieux de l’environnement.

D’autre part, le PDG du groupe Xiaomi, Lei Jun, a publié un message sur Weibo aujourd’hui. Il a posté une photo de groupe de son équipe testant les optiques Leica du Xiaomi MIX Fold 3. La photo et l’emplacement de la publication montrent que l’équipe et Lei Jun sont au Xinjiang. Presque au même moment, Lu Weibing a également posté une photo sur Weibo, montrant l’ombre de deux personnes, et l’emplacement de cette photo est également le Xinjiang. En mettant tous les éléments ensemble, si nous corrélons les publications de blog des deux grands patrons avec la voiture électrique Xiaomi MS11 photographiée pendant la phase de test, nous pouvons constater que les dates et les lieux de l’événement sont très similaires.

Récemment, tous les dirigeants sont arrivés sur les lieux pour « inspecter » les résultats des tests des voitures électriques Xiaomi MS11. La photo de groupe postée par Lei Jun en est une excellente preuve, zoomez et vous verrez que la banderole qu’il tient comporte également une inscription sur les voitures Xiaomi. Il s’est écoulé près de deux ans et demi depuis que Lei Jun a officiellement annoncé la construction de la voiture le soir du 30 mars 2021. Selon le plan de Lu Weibing, partenaire et président du groupe Xiaomi, Xiaomi annoncera officiellement la voiture électrique Xiaomi MS11 au premier trimestre 2024.

