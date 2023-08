Un écran intelligent d’Amazon pour révolutionner votre maison : Alexa, 8 pouces et grande réduction

Écouter de la musique, regarder des séries et bénéficier de l’aide d’Alexa ne sont que quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec l’écran intelligent le mieux évalué d’Amazon.

Cet écran intelligent d’Amazon a une caméra frontale, vous pouvez l’utiliser pour des appels vidéo avec la famille.

Amazon propose plusieurs écrans intelligents sur le marché, mais un seul peut se vanter d’être le mieux évalué en ce moment. Il s’agit de l’Echo Show 8 (2e génération), un appareil intelligent qui a tout pour révolutionner votre maison. Son grand écran vous permet de l’utiliser pour regarder des vidéos, ses haut-parleurs sonnent très bien et la présence d’Alexa vous permet de recevoir des rappels, d’organiser votre emploi du temps, d’obtenir des informations sur la météo et bien d’autres choses encore.

Nous vous parlons en particulier de cet Echo Show 8, car en plus d’être très bien évalué par les utilisateurs, il bénéficie d’une grande remise qui vous permet de l’acheter à un prix beaucoup plus bas. Son prix de vente recommandé est de 129,99 euros, mais il est généralement possible de l’acheter pour environ 75 euros sur Amazon. Vous économisez donc plus de 50 euros sur l’achat, avec la possibilité de recevoir l’écran chez vous en seulement quelques heures si vous êtes abonné à Amazon Prime.

Nous avons déjà testé l’un de ces Echo Show 8 à la maison, nous connaissons donc bien toutes les fonctionnalités qu’il peut vous offrir si vous en possédez un.

Echo Show 8, un écran intelligent pour révolutionner votre maison

Cet Echo Show 8 est un écran intelligent au design moderne, ce qui vous permet de le placer dans n’importe quelle pièce de la maison sans qu’il ne se distingue négativement. Vous pouvez le placer sur une étagère ou sur un meuble du salon, sur le bureau de votre chambre ou dans la cuisine. En ce qui concerne la couleur, vous pouvez choisir entre le modèle anthracite noir ou blanc.

Une grande partie de sa façade est occupée par un écran tactile de 8 pouces qui est clair et net. Grâce à sa qualité, vous pouvez utiliser l’écran pour regarder des vidéos sur YouTube, des séries sur Netflix ou des films sur Prime Video. C’est également un appareil idéal pour écouter de la musique, car les haut-parleurs dont il est équipé sont puissants et clairs, la qualité audio est très bonne.

Alexa est l’élément différenciateur de cet Echo Show 8 de 2e génération. L’assistant virtuel sert à vous fournir des informations météorologiques et de trafic dans votre ville, à vous raconter des curiosités, à jouer au jeu de mots croisés avec vous, à activer des minuteries et à vous rappeler que vous avez un rendez-vous chez le médecin. De plus, en utilisant simplement votre voix, vous pouvez lui demander de jouer une chanson et également contrôler d’autres appareils intelligents de la maison, comme les ampoules et les prises.

Cet écran intelligent se distingue également par sa caméra frontale de 13 mégapixels qui multiplie ses fonctions. En effet, grâce à cette lentille, vous pouvez utiliser l’écran pour parler en vidéoconférence avec d’autres utilisateurs qui possèdent un Echo Show, ainsi que pour surveiller ce qui se passe à la maison lorsque vous n’y êtes pas. Par le biais de l’application Amazon Alexa, vous pouvez voir en direct l’image captée par l’écran intelligent, comme s’il s’agissait d’une caméra de sécurité.

➡️ Voir l’offre Echo Show 8 (2e génération)

Si vous ne souhaitez pas que l’Echo Show 8 vous voie ou vous entende à certains moments, vous pouvez désactiver à la fois le microphone et la caméra. Regarder des séries, écouter de la musique, organiser votre calendrier, obtenir de nouvelles informations, surveiller votre maison… Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec cet Echo Show 8, maintenant pour moins de 80 euros sur Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

