Voici le titre français traduit en français, sans point à la fin : « Ceci est le meilleur film d’horreur de l’histoire et les raisons pour lesquelles TU DOIS le voir. »

Il s’agit de l’une des sagas les plus emblématiques du cinéma des années 70 et 80.

Ce film a rendu fou le grand Stanley Kubrick lui-même

C’est maintenant le tour de parler du meilleur film d’horreur de l’histoire. Nous avons déjà parlé du meilleur film de tous les temps, mais il est vrai que celui-ci est également d’une qualité incommensurable. Il s’agit d’un film de Ridley Scott (Blade Runner, Gladiator…) qui a changé les règles du jeu à l’époque. Heureusement, nous pourrons en profiter sur le catalogue de Disney+.

Il est évident qu’il existe de nombreux films qui pourraient rivaliser avec celui-ci, en commençant par « Psychose » qui a également changé les paramètres de la façon dont le cinéma de ce genre et du thriller devait être fait. Cependant, cette fois-ci, pour le faire de la manière la plus impartiale possible, nous prendrons en compte les votes de l’IMDB. Le film d’horreur le plus voté et le mieux noté est celui dont nous allons parler ensuite.

Le meilleur film d’horreur selon l’IMDB

Un vaisseau cargaison est détourné de sa trajectoire pour répondre à un appel de détresse. Les membres d’équipage sont réveillés de leur sommeil et mis au travail pour la mission de sauvetage. Cependant, lorsqu’ils arrivent sur la planète, l’un des membres de l’équipe aura un compagnon inattendu qui éliminera un par un les habitants du vaisseau. Une machine à tuer redoutable prête à tout anéantir.

Comme vous pouvez l’imaginer, nous parlons de « Alien, le huitième passager », l’un des films d’horreur les plus intéressants jamais réalisés. Combinant parfaitement terreur et science-fiction.

La terreur est incroyablement réussie. Le Nostromo est un décor terrifiant où la dystopie futuriste prend tout son sens.

Les personnages agissent de manière humaine, crédible et intéressante.

Le design de l’Alien est la meilleure chose que le cinéma ait jamais vue. Créée par H. R. Giger, c’est une véritable œuvre d’art en soi. L’artiste a utilisé ses propres croquis et créations antérieures dans lesquelles il explorait la sensualité de l’horreur corporelle avec des formes androgynes et étranges pour créer une machine à tuer redoutable.

Il explore des thèmes de science-fiction qui sont aujourd’hui de réelles préoccupations. Tout ce qui concerne les androïdes, les intelligences artificielles et leurs sombres secrets fait partie des préoccupations de nombreuses personnes aujourd’hui.

Ce film n’aurait pas atteint un tel niveau d’excellence sans l’incroyable performance de Sigourney Weaver.

Le film a reçu 98% de critiques positives selon Rotten Tomatoes. Le public lui a donné un taux d’approbation de 94%, ce qui en réalité l’un des meilleurs films de l’histoire, tant dans son genre que hors genre. Nous pourrons voir ce film mythique en streaming sur Disney+.

Voir « Alien, le huitième passager » sur Disney+

Et ce n’est pas tout, « Alien, le huitième passager » a l’une des meilleures suites de l’histoire. « Aliens » de James Cameron se penche davantage vers l’action que vers l’horreur, avec un voyage de l’héroïne incroyable. Il s’agit également d’un film extrêmement charismatique et intéressant qui attire énormément l’attention. Pour certains, il est même meilleur que le premier film de la saga. Bien qu’il soit vrai que c’est le dernier mémorable, car à partir de là, la qualité de ses films successeurs a perdu beaucoup d’élan.

En ce qui concerne la suite, vous pourrez la voir sur Disney+ :

Voir « Aliens: Le Retour » sur Disney+

