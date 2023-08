iOS 17 vous permettra de rechercher des vidéos selon un critère inattendu.

iOS 17 est arrivé avec de grandes fonctionnalités telles qu’un correcteur automatique amélioré grâce à l’intelligence artificielle, la possibilité d’envoyer notre carte de contact via NameDrop ou Crossfade sur Apple Music. Cependant, il comprend également d’autres petites fonctionnalités qui méritent d’être mentionnées, comme par exemple : la possibilité de trouver des sons dans les vidéos.

L’application native Photos a une grande capacité à trouver des photos grâce à son moteur de recherche et à la possibilité de mettre des mots-clés sur chacune d’entre elles. Cependant, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent, c’était de rechercher des vidéos en fonction du son qu’elles contiennent, et c’est l’une des nouveautés d’iOS 17.

Rires, applaudissements… iOS 17 est capable de trouver des sons dans vos vidéos

Avec le moteur de recherche de l’application native Photos, vous pouvez trouver n’importe quelle photo facilement en entrant des mots-clés tels que « Chien » ou même en filtrant les photos prises avec votre iPhone en entrant le modèle, dans mon cas « iPhone 14 Pro Max ».

De plus, le moteur de recherche de l’application Photos est également capable de trouver du texte dans les photos. Supposons que vous recherchez une photo sur laquelle figure un document et que vous ne la trouvez pas, si vous vous souvenez de mots-clés du document, vous pourriez le trouver. C’est aussi quelque chose que vous pouvez faire à partir de Spotlight, un autre élément qui a énormément été amélioré avec iOS 17.

OMG. Avec iOS 17, vous pouvez rechercher des vidéos contenant un son spécifique, comme des applaudissements. pic.twitter.com/3dhztIiWSR — Fran Besora  (@ifrnb) 18 août 2023

Comme nous l’avons dit quelques lignes plus haut, maintenant, le moteur de recherche de l’application Photos est capable de trouver des vidéos selon un critère assez impressionnant : leur son. Si vous voulez rechercher une vidéo et que vous ne la trouvez pas, vous pouvez entrer des mots-clés tels que « rires » ou « applaudissements » dans le moteur de recherche.

Mais ce n’est qu’une étape de plus. Depuis plusieurs versions d’iOS, les iPhone sont capables de reconnaître des sons grâce à leur microphone et d’alerter l’utilisateur lorsqu’ils en détectent. Des sons tels que l’aboiement d’un chien, la sonnerie de la maison, etc.

D’autres nouveautés introduites dans iOS 17 dans l’application Photos sont, par exemple, la possibilité de créer des stickers avec toutes vos photos, des albums pour nos animaux de compagnie, la possibilité d’avoir un recadrage intelligent ou plus de personnalisation dans les souvenirs. N’oubliez pas qu’iOS 17 sera lancé en septembre, probablement pendant la troisième semaine.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :