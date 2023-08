Contrôler son alimentation, la surveiller depuis l’extérieur de la maison ou appeler le vétérinaire est plus facile grâce à Google.

Améliorer la vie de votre animal de compagnie, et la vôtre, est très facile avec ces outils

Ceux d’entre nous qui ont des animaux de compagnie savent qu’ils sont bien plus qu’un simple animal, ils sont un membre de la famille. Pour prendre soin d’eux au maximum, nous disposons de plusieurs outils Google. Avec eux, nous pouvons les surveiller depuis l’extérieur de la maison, appeler le vétérinaire en cas d’urgence ou enregistrer ce qu’ils ont mangé, entre autres. Voici 5 façons d’utiliser les outils Google pour prendre soin de vos animaux de compagnie.

Regrouper automatiquement toutes leurs photos

Regrouper toutes les photos de votre animal de compagnie dans Google Photos vous permettra de voir toutes les photos dans lesquelles il apparaît sans avoir à les chercher. La première chose à faire est d’activer la fonction de regroupement des visages similaires et d’affichage des animaux avec des personnes. Cela permet à Google Photos d’identifier celles qui sont de la même personne ou du même animal. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Accédez à Google Photos.

Cliquez sur votre photo de profil, dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez Paramètres Photos.

Accédez à la fonction Regrouper les visages similaires.

Activez le regroupement par visages et l’affichage des animaux avec des personnes.

Une fois ces étapes terminées, fermez l’application et rouvrez-la. Lorsque vous y revenez, accédez à la section Recherche. Au milieu de l’écran se trouve le menu Personnes et animaux de compagnie, où plusieurs visages, humains et animaux de compagnie, apparaîtront. Vous devez faire défiler jusqu’à celui de votre animal. Vous pouvez également lui donner un nom, ce qui permettra à Google de l’identifier plus facilement. Pour cela, sélectionnez Ajouter un nom et saisissez-le.

Après avoir suivi les étapes précédentes, lorsque vous souhaitez consulter les photos de votre animal de compagnie, il vous suffit d’aller dans Photos, d’accéder à la section Recherche, puis de sélectionner le visage de votre animal. Vous pouvez le faire avec un ou plusieurs animaux de compagnie, ce qui vous permettra de regrouper automatiquement les photos de chacun, sans avoir besoin de créer des albums.

Appeler le vétérinaire en un instant

Si vous avez une urgence médicale, mémorisez cette astuce, car elle vous permettra de contacter votre vétérinaire le plus rapidement possible. Il vous suffit de porter votre téléphone près de votre bouche, dire « Hey Google » et ajouter « Appelle le vétérinaire ».

Vous pouvez également lui demander d’appeler une autre personne ou de vous indiquer un hôpital vétérinaire à proximité. Pour cela, dites « Où se trouve l’hôpital vétérinaire le plus proche ? ». Ensuite, vous pouvez lui demander d’appeler ou de vous guider jusqu’à lui sur Maps. Il existe d’autres méthodes pour ouvrir l’assistant Google, mais celle-ci est la plus rapide.

Le surveiller depuis l’extérieur de la maison

Google Home est un écosystème de Google qui vous permet de contrôler votre maison. À partir de là, il est possible d’augmenter le volume des haut-parleurs, d’allumer les lumières ou de visualiser ce qui se passe dans une pièce. Pour cette dernière fonction, vous aurez besoin d’une caméra Google Nest, qui vous montrera votre maison où que vous soyez. Pour voir ce qu’elle filme, installez l’application Google Home sur votre téléphone.

Télécharger Google Home pour Android

Télécharger Google Home pour iPhone

Enregistrer ses habitudes, ses repas et ses comportements

Si vous souhaitez enregistrer les habitudes, les repas et les comportements de votre animal de compagnie, vous pouvez le faire avec Google Docs. Il s’agit d’un outil de Google pour créer des documents, des feuilles de calcul ou des présentations. Vous pouvez y accéder depuis son site web ou depuis l’application.

Une fois à l’intérieur, vous pourrez non seulement enregistrer l’activité de votre animal de compagnie, mais aussi la partager avec une autre personne. Ainsi, vous pourrez tous les deux créer le document, ce qui est particulièrement utile si vous prévoyez un voyage ou si vous partagez sa garde. Pour ce faire, que vous soyez dans l’application ou sur le site web, appuyez sur l’icône du profil avec le +, située dans le coin supérieur droit. Nous vous montrons ici d’autres astuces pour Google Docs.

Enregistrer les lieux où les animaux de compagnie sont autorisés

Tous les parcs et établissements n’autorisent pas les animaux de compagnie. C’est précisément pour cela qu’il est très utile de sauvegarder ceux qui les autorisent sur Google Maps. Il vous suffit de toucher l’endroit qui vous intéresse sur la carte, puis une fenêtre apparaîtra dans la moitié inférieure de l’écran. Regardez Comment s’y rendre, vous verrez qu’il y a d’autres boutons à droite, vous devez les faire défiler pour trouver le bouton Enregistrer.

En le touchant, l’onglet « Enregistrer dans une liste » s’ouvrira, à partir duquel vous pourrez ajouter cet endroit à n’importe quelle liste. Vous pouvez l’ajouter à une liste existante ou en créer une autre, par exemple pour les hôtels autorisant les animaux de compagnie.

Pour accéder à vos listes enregistrées, ouvrez Maps et appuyez sur la section Enregistré, située dans le menu inférieur de l’écran. Vous y trouverez toutes les listes prédéfinies et celles que vous avez créées. Vous pouvez également personnaliser l’application en marquant d’autres lieux d’intérêt ou en ajoutant des étiquettes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :