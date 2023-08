De 380 à 250 euros : ce smartphone Xiaomi de gamme moyenne qui bat tous les prix est celui que je recommande personnellement

Pour seulement 250 euros, vous pouvez vous procurer un téléphone mobile performant, avec un écran de qualité, un bon appareil photo principal et une charge rapide de 67W, il ne manque de rien.

La caméra principale de ce smartphone Xiaomi est l’un de ses points forts, elle capture des photos de grande qualité.

Si vous souhaitez renouveler votre téléphone portable et que vous disposez d’un budget de 250 euros, je vous recommande personnellement le Redmi Note 12 Pro 5G. J’ai eu l’occasion d’analyser ce milieu de gamme de Xiaomi et je pense que c’est un excellent achat pour tout ce qu’il offre : un écran de très bonne qualité, de bonnes performances, un appareil photo principal de qualité et une bonne autonomie avec une charge rapide de 67W. En bref, c’est un smartphone très équilibré qui offre une expérience notable.

C’était déjà un bon achat à son prix de vente recommandé, 379,99 euros, il est donc tout simplement irrésistible maintenant qu’il est vendu à 251 euros sur AliExpress Store. Cette réduction brutale de 130 euros pour le Redmi Note 12 Pro 5G concerne la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec possibilité d’étendre ce dernier. L’achat sur AliExpress Store offre la livraison gratuite, se fait depuis la France et prend très peu de temps. Cependant, veuillez noter que la réduction se termine le matin du lundi 21 août.

Si l’on compare les prix, on voit que ce Redmi Note 12 Pro 5G est vendu à 259,99 euros sur PcComponentes, tandis que sur la boutique officielle de Xiaomi, vous pouvez l’acheter pour 279,99 euros. Ayant pu passer quelques semaines avec ce smartphone, je connais bien son comportement au quotidien et je vais vous le raconter ci-dessous.

Un excellent milieu de gamme Xiaomi avec une réduction de 130 euros

Après avoir analysé le Redmi Note 12 Pro 5G, je peux confirmer que ce que j’aime le plus dans ce terminal, c’est qu’il est très complet. Je commence par souligner les bonnes performances de son processeur MediaTek Dimensity 1080 5G, qui peut même exécuter des jeux sans problème. Bien sûr, vous pourrez également l’utiliser pour consulter les réseaux sociaux, accéder à l’application de votre banque ou discuter tout en profitant d’une expérience fluide. Comme nous le voyons dans son nom, ce Redmi est doté de la connectivité 5G et permet également de naviguer à grande vitesse.

Parmi ses points forts figure également l’écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En pratique, c’est un écran qui m’a convaincu par sa netteté, sa reproduction des couleurs et sa fluidité, les images sont très bien rendues. De plus, il est accompagné de deux haut-parleurs qui émettent un son de qualité, ce qui fait du Redmi Note 12 Pro 5G un bon téléphone pour regarder du contenu multimédia.

Il est important de noter que vous pourrez utiliser ce téléphone pour prendre de bonnes photos et vidéos, notamment grâce à l’appareil photo arrière de 50 mégapixels. Les photos sont nettes et avec une bonne interprétation des couleurs, tandis que les vidéos peuvent aller jusqu’à la 4K. Si vous êtes amateur de selfies, le téléphone Redmi met à votre disposition un appareil photo avant de 16 mégapixels qui enregistre des vidéos en Full HD.

Nous avons également affaire à l’un des meilleurs téléphones mobiles de Xiaomi en termes d’autonomie. La batterie de 5 000 mAh offre une journée et demie d’autonomie avec une utilisation légère et se charge en moins d’une heure grâce à la charge rapide de 67W. Veuillez noter que le chargeur 67W est inclus dans la boîte, ainsi qu’une coque en silicone que vous pourrez utiliser pour protéger l’appareil.

Il y a d’autres détails de ce Redmi Note 12 Pro 5G que vous devez connaître, comme le fait qu’il s’agit d’un téléphone fin et léger, qu’il est déjà mis à jour vers Android 13 et que le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté. Toutes ces spécifications en font un smartphone très complet, c’est pourquoi je l’aime autant. Rappelons que vous pouvez maintenant l’acheter avec une réduction de 130 euros, car il est vendu à 251 euros sur AliExpress Store jusqu’au matin du 21 août.

