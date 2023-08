Les iPhone 15 diront adieu à ces trois éléments emblématiques de l’iPhone

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro remplaceront trois éléments emblématiques des iPhone ces dernières années.

Les iPhone 15 n’auront pas ces trois éléments caractéristiques des iPhone.

Nous sommes à moins d’un mois de la présentation des nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro par Apple, car les rumeurs indiquent que la date choisie par la société serait le mardi prochain, 12 septembre, avec leur lancement ultérieur le vendredi 22 septembre. Nous connaissons déjà beaucoup des nouveautés de ces appareils, des nouveautés qui remplaceront trois éléments emblématiques que les iPhone ont depuis de nombreuses années.

Des éléments emblématiques tels que : le port Lightning, l’encoche et le bouton de silence. Les trois prendront fin si les rumeurs se confirment, mais d’autres éléments viendront améliorer l’expérience des utilisateurs, comme le port USB-C, la Dynamic Island, qui sera maintenant présente sur tous les modèles, ou encore le bouton d’action dont nous connaissons déjà certaines fonctions.

Après plus de dix ans, le port Lightning sera remplacé par l’USB-C

Curieusement, les rumeurs les plus probables à se réaliser sont celles qui disent que des éléments clés des iPhone depuis de nombreuses années vont être remplacés. Des éléments tels que le port Lightning, qui a été présenté en septembre 2012 avec l’iPhone 5 et qui était censé être le port de la prochaine décennie.

Un port que Apple ferait bien de remplacer par l’USB-C, mais il y a une astuce. Il semble que la société à la pomme le fera à sa manière et qu’il y aura une différenciation entre le port des iPhone 15 et 15 Pro. D’un côté, l’USB-C des iPhone 15 serait un standard 2.0 tandis que l’USB-C des modèles Pro serait Thunderbolt.

De plus, tout semble indiquer que pour exploiter tout le potentiel de ce port, comme des transferts plus rapides, le câble utilisé devra être certifié MFi, une certification qui permet aux accessoires tiers de tirer pleinement parti des appareils de la société.

Après plus de six ans, l’encoche disparaîtra au profit de la Dynamic Island

Un autre élément emblématique, bien que moins ancien, auquel nous dirons adieu est l’encoche. Introduite avec l’iPhone X, l’encoche a permis à l’iPhone de bénéficier de la reconnaissance faciale Face ID pour que nous puissions accéder à notre iPhone en toute sécurité.

Cet élément sera remplacé par la Dynamic Island, une découpe en forme de pilule et de trou à l’avant qui est arrivée avec les iPhone 14 Pro et qui nous permet d’interagir avec l’iPhone de manière différente en offrant des actions liées à la lecture, par exemple.

Un changement qui pourrait révolutionner davantage la façon dont nous interagissons avec l’iPhone, car maintenant la situation est bien différente. Tous les nouveaux iPhone auront la Dynamic Island, il ne serait donc pas étonnant de voir plus de fonctions lors de la keynote de septembre, telles que les notifications en cours d’arrivée ou même Siri.

Le bouton de silence disparaîtra

Un autre des changements les plus marquants sur les iPhone 15, notamment sur les modèles Pro, sera la disparition du bouton de silence au profit d’un nouveau bouton d’action qui nous permettra de réaliser des actions plus rapidement. La mise en silence sera l’une des tâches possibles, mais il pourra également être placé dans le Centre de contrôle. Les actions seront les suivantes :

Activer des fonctionnalités d’accessibilité telles que VoiceOver, Zoom ou AssistiveTouch.

telles que VoiceOver, Zoom ou AssistiveTouch. Exécuter des raccourcis : tout comme sur l’Apple Watch Ultra, nous pourrons également exécuter nos raccourcis préférés.

: tout comme sur l’Apple Watch Ultra, nous pourrons également exécuter nos raccourcis préférés. Mettre l’iPhone en silence : la même action que nous avons actuellement avec l’interrupteur.

: la même action que nous avons actuellement avec l’interrupteur. Ouvrir l’appareil photo : cette option nous permettrait d’ouvrir l’appareil photo ou de prendre des photos.

: cette option nous permettrait d’ouvrir l’appareil photo ou de prendre des photos. Allumer ou éteindre le flash : cette option nous permettrait d’allumer ou d’éteindre le flash de notre iPhone.

: cette option nous permettrait d’allumer ou d’éteindre le flash de notre iPhone. Mode concentration : cette action nous permettrait d’activer un mode de concentration.

: cette action nous permettrait d’activer un mode de concentration. Loupe : cette action nous permettrait d’utiliser la loupe pour agrandir des éléments.

: cette action nous permettrait d’utiliser la loupe pour agrandir des éléments. Traduire : cette action nous permettrait d’ouvrir le traducteur, ainsi que le mode conversationnel.

: cette action nous permettrait d’ouvrir le traducteur, ainsi que le mode conversationnel. Memos vocaux : cette action nous permettrait d’enregistrer rapidement des mémos vocaux.

Les iPhone 15 et 15 Pro représenteront un grand changement, non seulement en disant adieu à des éléments emblématiques des iPhone, mais aussi en introduisant de nouvelles fonctionnalités comme les bordures les plus fines de l’histoire ou le titane en tant que nouveau matériau.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :