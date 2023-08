Profitez-en pendant qu’il est encore temps : 57 applications et jeux payants Android gratuits ou en promotion pour une durée limitée

Profitez de ces incroyables offres sur le Play Store et obtenez 57 applications et jeux payants pour Android gratuitement ou à très bas prix.

Evertale est l’un des jeux payants pour Android que vous pouvez obtenir gratuitement, mais seulement pendant quelques heures.

Nous sommes déjà pleinement engagés dans un nouveau week-end et comme vous aurez plus de temps libre au cours de ces deux prochains jours pour tester des applications et des jeux sur votre téléphone Android, aujourd’hui nous vous présentons les meilleures offres du Google Play Store grâce auxquelles vous pourrez obtenir plus de 50 applications et jeux payants pour Android gratuitement ou pour beaucoup moins cher que leur prix habituel.

Sans plus tarder, nous allons vous présenter les 57 applications et jeux payants pour Android qui sont gratuits ou bénéficient de remises de plus de 50 % dans la grande majorité des cas. Cependant, n’oubliez pas que ces offres ont une durée limitée et que dans quelques heures, toutes ces applications et jeux retrouveront leur prix habituel.

Applications payantes gratuites pour Android :

– Perfect Paquete De Iconos | 0,49 euros 2,29

– Administrador de contraseñas | 0,49 euros 4,79

– Clipboard Editor | 0,59 euros 1,39

– Smart iOS Style widgets | 0,69 euros 1,39

– Quick Reminders & To Do | 0,89 euros 1,69

– Shortcutter Premium Key | 1,29 euros 2,59

– Volume Control Panel Pro | 1,29 euros 2,69

– Car Expenses Manager Pro | 1,99 euros 6,99

– Notas | 9,49 euros 14,99

Jeux payants gratuits pour Android :

– Stickman Warriors Super Heroes | Gratuit 0,49 euros

– Evertale | Gratuit 0,50 euros

– Castle Defender Premium | Gratuit 0,59 euros

– Stickman Warriors Dragon Hero | Gratuit 0,59 euros

– Space Shooter: Galaxy Attack | Gratuit 0,59 euros

– Summoners Era: Idle Strategy | Gratuit 0,69 euros

– Amazing Taxi Sim 2020 Pro | Gratuit 0,79 euros

– Dungeon Defense | Gratuit 0,89 euros

– Burning Fortress 2 | Gratuit 0,99 euros

– Demon Hunter: Premium | Gratuit 1,09 euros

– Shadow Hero Premium Offline TD | Gratuit 1,09 euros

– FASTAR VIP – Rhythm Game | Gratuit 1,09 euros

– Theme Park Simulator | Gratuit 1,19 euros

– CARTOON CRAFT | Gratuit 1,49 euros

– Word Master PRO | Gratuit 1,99 euros

– Broken Sentences PRO | Gratuit 1,99 euros

– The Hearts PRO | Gratuit 2,49 euros

– Spelling Test & Practice PRO | Gratuit 2,49 euros

– Hidden Numbers PRO | Gratuit 2,59 euros

– Timing Hero VIP : Retro Fighti | Gratuit 3,49 euros

– [VIP] +9 Blessing Cash Knight | Gratuit 9,49 euros

Jeux payants pour Android en promotion :