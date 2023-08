Mise à jour des politiques de retour au travail (RTO) par Meta : être présent au travail ou perdre votre emploi.

Meta, la société mère de Facebook, a récemment mis à jour sa politique de retour au bureau (RTO), exigeant que les employés travaillent depuis un bureau au moins trois jours par semaine. Cette politique s’applique à tous les employés qui ne travaillent pas déjà à distance. La société a averti que les employés qui ne respectent pas cette politique risquent de perdre leur emploi.

En 2020, alors que le monde luttait contre la COVID-19, plusieurs entreprises ont dû exiger que leur personnel travaille à domicile. Après un assouplissement du confinement, certaines entreprises ont permis aux employés travaillant à distance de continuer à travailler depuis leur domicile. Cependant, de nombreuses marques constatent maintenant la nécessité pour ces employés travaillant à distance de se rendre au bureau. Meta est la dernière entreprise à exiger que les employés travaillent depuis les bureaux de l’entreprise au moins trois jours par semaine. La société a commencé à informer ses employés de cette nouvelle politique en juin 2023. Cette politique s’applique à tous les employés qui ne travaillent pas déjà à distance. La société a déclaré qu’elle est attachée au travail distribué et que les employés peuvent avoir un impact significatif aussi bien depuis le bureau qu’à domicile. La politique entrera en vigueur en septembre 2023.

Mise à jour du RTO

Meta a informé son personnel hier après-midi de la « Directive sur la politique de réembauche » annoncée en juin. Tout le personnel « assigné au bureau » devra travailler au bureau ou participer à des activités en personne au moins trois jours par semaine, a écrit Lori Goler, responsable des ressources humaines de Meta, sur le forum interne de Meta, Workplace. Cependant, le personnel déjà autorisé à travailler entièrement à distance ne sera pas soumis à ce changement.

Lori Goler a déclaré : « La responsabilité sera au cœur de l’assurance de l’équité et de l’efficacité, et les responsables de Meta seront chargés de vérifier les horaires d’arrivée des employés chaque mois pour s’assurer qu’ils respectent les nouvelles exigences de retour au travail. Si les employés ne se conforment pas de manière répétée, ils peuvent être soumis à des mesures disciplinaires, voire à une perte d’emploi. »

Lori Goler affirme également que « conformément aux lois locales et aux exigences de la commission du travail, les responsables examineront chaque mois les informations relatives aux badges et au statut des employés et prendront des mesures avec ceux qui ne se conforment pas. Comme pour d’autres politiques de l’entreprise, les contrevenants récidivistes peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, pouvant entraîner une réduction de leur évaluation de performance. Si aucune correction n’est apportée, cela peut éventuellement conduire à un licenciement. »

Impact sur les employés

La nouvelle politique de RTO de Meta peut avoir un impact significatif sur les employés. De nombreux employés travaillent à distance depuis le début de la pandémie de COVID-19 et certains préfèrent continuer à travailler depuis leur domicile. Cependant, la nouvelle politique exige que les employés travaillent depuis un bureau au moins trois jours par semaine, ce qui peut être difficile pour certains employés. De plus, les employés qui ne se conforment pas à cette politique risquent de perdre leur emploi.

L’impact de la nouvelle politique de RTO de Meta sur le moral des employés est incertain. D’une part, certains employés peuvent se réjouir de l’occasion de travailler en personne et de collaborer avec leurs collègues. Cela pourrait stimuler leur moral. D’autre part, le changement de politique pourrait aggraver les problèmes de moral existants chez Meta. La politique de RTO pourrait également être perçue comme un manque de confiance dans la capacité des employés à travailler efficacement depuis leur domicile, ce qui pourrait décourager davantage certains travailleurs. Il est important de souligner que Meta a déclaré que sa politique mise à jour n’est pas gravée dans le marbre.

Derniers mots

La nouvelle politique de RTO de Meta exige que les employés travaillent depuis un bureau au moins trois jours par semaine. Cette politique s’applique à tous les employés qui ne travaillent pas déjà à distance. La société a averti que les employés qui ne se conforment pas à cette politique risquent de perdre leur emploi. La politique entrera en vigueur en septembre 2023. L’impact de la nouvelle politique de RTO sur le personnel de Meta peut être mitigé. Alors que certains employés seront ravis de travailler en présence d’autres personnes et de collaborer avec elles, d’autres peuvent avoir du mal à se rendre au bureau quotidiennement.

Actualité mobile et vidéo du moment