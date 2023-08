Samsung haut de gamme avec 200 euros de remise : ce serait le mobile compact que j’achèterais maintenant

Si vous recherchez un téléphone compact haut de gamme avec de bonnes performances, celui que je choisirais a la qualité Samsung garantie et une réduction de 200 euros.

L’écran est l’une des principales raisons pour lesquelles je choisirais ce haut de gamme de Samsung // Image : Urban Tecno.

C’est l’un des téléphones Android haut de gamme les plus vendus cette année et vous pouvez maintenant l’acheter avec une réduction de 200 euros. Je parle du Samsung Galaxy S23 5G, le téléphone compact que j’achèterais en ce moment. Plus précisément, le prix de la version supérieure, avec 256 Go de mémoire, est en baisse. Son prix de vente conseillé est de 1019 euros, mais vous pouvez l’acheter pour seulement 819 euros sur la boutique officielle de Samsung dans votre couleur préférée.

Étant donné que le modèle inférieur de 128 Go est au prix de 789 euros dans des stores comme Amazon et Ebay, il vaut la peine d’investir 20 euros de plus dans l’achat et de bénéficier de 128 Go de stockage supplémentaires. De plus, la boutique officielle de Samsung propose une livraison gratuite et rapide, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour profiter du Samsung Galaxy S23 5G.

Écran, performances, système de caméras, logiciel… Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce Galaxy S23 5G serait mon choix, en plus de la réduction de 200 euros. Je vais vous expliquer ces raisons ci-dessous pour que vous compreniez pourquoi c’est un achat si intelligent.

Pourquoi vous ne vous tromperez pas en achetant le Samsung Galaxy S23 5G

La première raison pour laquelle je choisirais ce Samsung Galaxy S23 5G est son design. Il fait partie des meilleurs téléphones compacts du marché, avec un écran de seulement 6,1 pouces qui rend son utilisation extrêmement confortable. Il a une épaisseur de 7,6 millimètres et ne pèse que 168 grammes, vous pouvez imaginer à quel point il est fin et léger dans les mains. De plus, j’aime aussi le design du téléphone pour sa beauté, je trouve qu’il a une esthétique simple et élégante.

Comme il s’agit d’un bon téléphone Samsung, j’achèterais le Galaxy S23 5G également pour la qualité exceptionnelle de son écran. Il est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité pouvant atteindre 1 750 nits. En résumé, c’est un écran qui offre une excellente qualité d’image sous tous les angles. De plus, on y trouve un lecteur d’empreintes digitales qui fonctionne très bien.

Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone capable d’exécuter tous types d’applications avec facilité, des plus basiques aux plus exigeantes. Cela est rendu possible grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, l’un des plus puissants du monde Android. Comme son nom l’indique, il est doté de connectivité 5G, ce qui se traduira par une navigation rapide.

Il est important de souligner que le modèle en promotion est celui avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire pour l’installation des applications. D’autre part, je choisirais également ce téléphone pour son large support. Samsung garantit 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui lui confère une durée de vie très longue.

Par ailleurs, l’achat est très judicieux en raison de la qualité de son système photographique. L’appareil photo principal à l’arrière est un capteur de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 12 mégapixels. Toutes ces lentilles font un excellent travail, même la nuit ou lors de l’enregistrement de vidéos.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy S23 5G

Le point faible du Galaxy S23 5G est sa batterie, qui reste tout de même suffisante pour une journée complète d’utilisation sans trop de complications. La charge rapide est de 25 W avec un câble et de 15 W sans fil. Aucun chargeur n’est inclus dans la boîte, mais vous pouvez utiliser celui que vous avez chez vous. Vous pouvez également acheter le chargeur officiel de Samsung pour environ 10 euros sur Amazon.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Comme vous pouvez le constater, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce Samsung Galaxy S23 5G vous garantit une excellente expérience au quotidien. C’est un excellent choix haut de gamme, surtout si vous aimez les téléphones compacts. N’oubliez pas que vous pouvez maintenant l’acheter avec une réduction de 200 euros sur la boutique Samsung, ne tardez pas avant que le prix ne remonte.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :