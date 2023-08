ASTRA: Knights of Veda est un nouveau RPG qui arrivera sur mobile et PC

Ce nouveau jeu de rôle est en cours de développement par plusieurs vétérans de l’industrie et sera présent à la Gamescom 2023.

ASTRA: Knights of Veda est un RPG pour mobiles et PC qui arrivera à un moment donné en 2023

Les plus passionnés de jeux vidéo savent déjà que la semaine prochaine aura lieu la Gamescom 2023 en Allemagne, et avec elle, nous pourrons assister à son événement d’ouverture où nous aurons quelques annonces de nouveaux jeux vidéo et des nouveautés sur ceux que nous connaissons déjà. Quoi qu’il en soit, ces jours précédant le salon européen le plus important du monde du jeu vidéo, nous avons appris l’un des titres qui sera présent lors de l’événement en présentiel et nous pouvons déjà annoncer qu’il s’agit d’un jeu pour mobiles et PC.

Le jeu en question est ASTRA: Knights of Veda, un RPG en 2D avec une esthétique très attrayante sur lequel ont travaillé plusieurs vétérans de l’industrie qui ont travaillé sur des sites tels que NEXON, NCSOFT et EA Korea. Flint est le nom du studio derrière ce jeu, bien qu’il ait bénéficié du support de l’éditeur HYBE IM. Si vous voulez y jeter un coup d’œil, ce nouveau jeu de rôle a déjà son premier trailer.

ASTRA: Knights of Veda est un nouveau jeu de rôle qui sera présent à la Gamescom 2023

Ce titre pour PC et mobiles, à la fois sur Android et iOS, nous est présenté avec mais plus qu’attrayant pour les joueurs qui aiment ce type de projets avec une ambiance presque unique. De plus, dans ASTRA: Knights of Veda nous aurons une bonne variété de personnages et de monstres, et chacun d’entre eux aura sa propre voix en anglais, bien qu’il y aura aussi des sous-titres dans d’autres langues, mais pas en français. Un autre aspect intéressant du jeu de Flint est qu’il disposera de 200 cinématiques et 1 800 illustrations pour les décors.

Cette proposition permettra également aux joueurs de former des équipes avec les autres pour des combats PvE et PvP en temps réel. Apparemment, le jeu arrivera à un moment donné au dernier quart de cette même année 2023 et aura une progression croisée, vous pourrez donc continuer votre partie sur PC après avoir joué sur mobiles, et vice versa. Pour finir, voici la description d’ASTRA: Knights of Veda sur Steam:

« Planis, qui était autrefois un monde prospère, tangue au bord de l’oubli en raison du gouvernement tyrannique du roi fou, Magnus. Une armée s’est levée pour libérer les masses de la folie de Magnus et a rencontré un événement qui les condamnerait tous. Un arbre géant de la mort s’est élevé du sol, faisant en sorte que ceux à l’intérieur de sa fleur mortelle dévorent la chair de leurs alliés, et que d’autres se transforment en bêtes monstrueuses. La déesse Veda est descendue sur le monde, choisissant un nouveau champion qui aiderait à libérer le monde de sa malédiction. Vous et les autres Chevaliers de Veda êtes les seuls capables de ramener la normalité dans le monde ».

