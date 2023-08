Windows 11 Beta Build 22631.2199 apporte une prise en charge native des formats de fichiers 7z, RAR et autres

Microsoft gâte les testeurs Windows avec de nouvelles versions pour le canal Beta et le canal Dev le dernier jour de la semaine. En ce qui concerne la mise à jour du canal beta, elle est disponible pour les testeurs avec la version 22631.2199 (KB5029352). La société a également publié une mise à jour pour le canal Canary plus tôt cette semaine.

Comme pour chaque mise à jour du canal beta, il y a également une deuxième version 22621.2199 dans laquelle les nouvelles fonctionnalités sont désactivées par défaut. En ce qui concerne les fonctionnalités, la nouvelle mise à jour de Windows 11 pour le canal beta apporte une fonctionnalité tant attendue.

Windows 11 obtient enfin une prise en charge native de la lecture de formats de fichiers d’archive supplémentaires. Voici la liste des principaux formats que Windows 11 prendra en charge nativement.

.tar

.tar.gz

.tar.bz2

.tar.zst

.tar.xz

.tgz

.tbz2

.tzst

.txz

.rar

.7z

Et plus encore !

Oui, il n’est plus nécessaire d’utiliser des applications tierces pour lire ces formats d’archive. Mais pour des options plus avancées, vous pourriez encore en avoir besoin.

La mise à jour apporte également des changements à différents départements, du menu Démarrer aux Paramètres.

Windows 11 Build 22631.2199 Changements et améliorations

[Menu Démarrer]

Pour les fichiers qui n’ont pas de prévisualisation avec miniatures riches, il n’affiche plus une zone de prévisualisation vide.

Microsoft

[Barre des tâches & Zone de notification]

Vous pouvez maintenant activer le mode de regroupement jamais sur la barre des tâches en cliquant avec le bouton droit sur la barre des tâches, en choisissant « Paramètres de la barre des tâches » et en ajustant simplement « Combinaison des boutons de la barre des tâches et masquage des étiquettes » sur « Jamais ». Et nous fournissons un paramètre distinct pour activer cela pour d’autres barres des tâches (par exemple, dans des scénarios à plusieurs écrans).

Microsoft

[Narrateur]

Nous avons apporté les améliorations suivantes au Narrateur :

Changement du niveau de verbosité par défaut de 2 à 3, qui annoncera maintenant « Nom et type de contexte immédiat ». Le type de contexte de contrôle tel que « liste » ou « barre d’outils » permettra aux utilisateurs de mieux comprendre le contrôle mis en évidence – même valeur par défaut que JAWS et NVDA.

Les utilisateurs du Narrateur peuvent désormais taper des caractères chinois traditionnels dans Windows grâce à l’ajout d’un dictionnaire de chinois traditionnel pour une lecture détaillée.

Nous avons apporté les améliorations suivantes au Narrateur avec le braille :

Lors de la navigation vers une pièce jointe dans Outlook avec le mode de numérisation, le narrateur annonce le signe & de la pièce jointe, ce qui est également reflété sur l’afficheur braille.

Naviguez vers différentes rubriques en mode de numérisation en utilisant la flèche vers le bas, ou la touche « Espace + 4 » sur l’appareil braille, la navigation vers une rubrique est maintenant reflétée en braille.

Lors de la navigation dans une liste d’éléments, chaque fois que le Narrateur annonce l’index avec le nom de l’élément du menu, l’afficheur braille reflète également les mêmes valeurs d’index comme « 1 sur 4 ».

[Paramètres]

La fonction de fin de tâche dans Système > Pour les développeurs n’exige plus que le mode développeur soit activé au préalable avant de pouvoir être utilisée.

En plus de ces changements et améliorations, la nouvelle mise à jour du canal beta corrige également certains bugs. Tous les correctifs de bugs et problèmes connus sont disponibles sur la page officielle.

Ceux qui utilisent la version 22624 seront automatiquement passés à la nouvelle version 22631. Mais au cas où vous recevez l’autre version 22621, vous aurez la possibilité de mettre à niveau vers la version principale 22631. Vous pouvez vérifier la nouvelle mise à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour de Windows > Rechercher des mises à jour.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :